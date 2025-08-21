بأقل التكاليف .. طريقة عمل اليلنجي السوري

يعتبر اليلنجي (المحشي ورق عنب بالزيت) من أشهى الأكلات الشامية، ويتميز بأنه خفيف ويقدم غالبًا كمقبلات أو طبق جانبي بارد.

إليك طريقة عمل اليلنجي خطوة بخطوة:

المكونات

لورق العنب:

½ كيلو ورق عنب (طازج أو مفرز)

ماء مغلي لسلق الورق

رشة ملح

للحشوة:

2 كوب أرز مصري (مغسول ومنقوع نصف ساعة)

2 حبة بصل مفروم ناعم

2 حبة طماطم مفرومة ناعم

½ كوب بقدونس مفروم

½ كوب شبت مفروم

¼ كوب نعناع أخضر مفروم (اختياري)

½ كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

عصير ليمونة

ملح + فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة سبع بهارات أو بهار مشكل

رشة قرفة

للطبخ:

شرائح بطاطس أو طماطم (لتبطين قاع الحلة)

½ كوب زيت زيتون

عصير 2 ليمونة

ماء أو مرق خفيف

طريقة التحضير

تحضير الورق:

إذا كان ورق العنب طازج، يُسلق بماء مغلي مع رشة ملح لمدة 2-3 دقائق حتى يطرى ثم يُصفى.

إذا كان مفرز أو معلب، يُغسل جيدًا بالماء الساخن ويُصفى.

تحضير الحشوة:

في وعاء، اخلطي الأرز مع البصل والطماطم والبقدونس والشبت والنعناع.

أضيفي الزيت ومعجون الطماطم وعصير الليمون والبهارات والملح والفلفل.

قلبي المزيج حتى يتجانس.

حشو الورق:

ضعي ورقة عنب على سطح مستوٍ (الجهة الخشنة لأعلى).

ضعي مقدار ملعقة صغيرة من الحشوة في منتصف الورقة.

اطوي الأطراف ثم لفيها بإحكام على شكل أصبع.

رص اليلنجي:

في قاع القدر، ضعي شرائح البطاطس أو الطماطم.

رصي أصابع ورق العنب فوقها بشكل متقارب حتى لا تفتح أثناء الطبخ.

الطبخ:

اسكبي زيت الزيتون وعصير الليمون فوق اليلنجي.

غطيه بصحن ثقيل أو غطاء صغير حتى لا تتحرك اللفائف.

أضيفي ماء ساخن أو مرق حتى يغمر الورق تقريبًا.

غطي القدر واتركيه على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان، ثم اخفضي النار جدًا واتركيه يطبخ حوالي ساعة–ساعة ونصف حتى ينضج الأرز.

التقديم:

يترك ليبرد تمامًا قبل التقديم.

يُزين بشرائح ليمون ويُقدم كمقبلات باردة.