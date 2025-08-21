خبير: 60% من الأمريكيين يؤيدون فلسطين ويطالبون بوقف إطلاق النار

قال الدكتور أشرف سنجر إن استطلاعًا أجرته وكالة "رويترز" مؤخرًا أظهر أن 60% من المواطنين الأمريكيين يؤيدون الاعتراف بفلسطين كدولة، ويطالبون الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف واضح تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أن نتائج الاستطلاع تعكس تحوّلًا متزايدًا في الرأي العام الأمريكي، الذي لم يعد يقبل بسياسة الصمت أو الدعم غير المشروط لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الضغوط الشعبية قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها في المرحلة المقبلة.

ووصف سنجر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "فقد الرشد"، منتقدًا إنكاره الشديد لوجود المجاعة في قطاع غزة، في الوقت الذي توثق فيه المنظمات الدولية الأوضاع الكارثية داخل القطاع.