الملحق العمالي بإيطاليا يتدخل لحل أزمة تقنين أوضاع 26 عاملا مصريا

وجه وزير العمل محمد جبران، الملحق العمالي بإيطاليا بالتدخل ومتابعة أزمة عدم تقنين أوضاع 26 عاملا مصريا بإيطاليا والمتضررين من عدم قيام صاحب العمل"مصرى الجنسية"، استكمال إجراءات إقامتهم وعقود عملهم.

من جانبه عقد الملحق العمالي بإيطاليا السيد سعيد حجازي اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لبحث سبل وآليات حل تلك المشكلة من خلال الآليات القانونية أو التسوية الودية.

وأكدت وزارة العمل بأنها لن تدخر جهداً لحل تلك المشكلة التى سوف يتم متابعتها باستمرار مع الجهات المعنية لإيجاد حل يضمن حقوق هؤلاء العمال .. وغيرها من التحديات التي قد تواجه العمالة المصرية هناك.