قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار: الحكومة تهتم بدراسة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء
توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة
بعد انتشار الفيديو.. القبض على 5 أشخاص يتعاطون البودر بسوق العبور
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس
الصور الأولى لمصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف
وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم
8 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تؤكد عمق العلاقات التاريخية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين القاهرة والرياض، وتجسد مستوى التنسيق الوثيق بين القيادتين في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وأمنية غير مسبوقة.

وأوضح "غنيم" أن الملفات الإقليمية ستكون في صدارة المباحثات، وعلى رأسها الحرب في غزة التي تمثل أولوية كبرى، إلى جانب مناقشة التطورات في لبنان وسوريا وليبيا واليمن والسودان، مؤكدًا أن التنسيق المصري السعودي ضرورة استراتيجية لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف ال

نائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المباحثات المقرر عقدها في مدينة نيوم ستفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الثنائي على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية تمثلان أكبر قوتين عربيتين في المنطقة، وهو ما يجعل التنسيق بينهما ركيزة أساسية لحماية المصالح العربية وصون الأمن القومي.

وأشار "غنيم" إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد السعودية أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، فضلًا عن استثماراتها التي دعمت الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية. وتوقع أن تسفر الزيارة عن تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، السياحة، والتكنولوجيا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر والسعودية تشكلان ركيزة أساسية للأمن العربي والإقليمي، لما لهما من دور محوري في الوساطة وحل النزاعات ودعم جهود التهدئة، مشددًا على أن التنسيق القائم بين القاهرة والرياض يمثل صمام أمان أمام محاولات العبث بأمن المنطقة، مشددا على أن زيارة الرئيس السيسي تحمل رسالة سياسية قوية مفادها أن العلاقات المصرية السعودية تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التكامل والشراكة الاستراتيجية، وأن البلدين عازمان على تعزيز التعاون في جميع المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

حزب المؤتمر مجلس الشيوخ السعودية العلاقات التاريخية القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

وزير المالية

قبض مرتبات أغسطس خلال أيام.. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تتابع العمليات الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية

بنك

موظفو بنك التعمير والإسكان يشاركون في مبادرة كتابي هديتي بالتعاون مع بنك الكساء المصري.. فيديو

الأنبا انجيلوس

أساسيات الزواج المسيحي.. ختام كورس ينبوع الحياة بالمجلس الإقليمي للقاهرة

بالصور

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

فيديو

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد