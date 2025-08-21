افتراء وظلم.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يخرج عن صمته ويدافع عنها

رغم مرور أكثر من عقدين على اعتزالها وابتعادها الكامل عن الساحة الفنية، عادت الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي لتتصدر المشهد الإعلامي خلال الأيام الماضية، ليس من خلال عمل فني أو ظهور إعلامي، وإنما بسبب موجة من الشائعات والادعاءات التي ارتبطت باسمها من جديد، وهذه المرة تم تداول أخبار تدّعي وجود علاقة قديمة بين الطوخي والرئيس الراحل حسني مبارك، بل وذهبت بعض الأصوات إلى حد الزعم بوجود “ابنة غير معلنة”.

وأكد أحمد محسن نجل شقيقة الفنانة إيمان الطوخي عدم صحة هذه الشائعات وقال عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "في النهاية لا يصح إلا الصحيح، ان شاء الله ربنا حيعوضك بكل خير عن كل الافتراء والظلم والإشاعات السخيفة اللي حصلت الحمد لله".

التحقيقات فى الواقعة

التفاصيل الكاملة كشفتها التحقيقات مع بلوجر ادعت زورًا أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بأن كل ما نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مزيفة هدفه جذب الانتباه، ورفع نسب المشاهدة، وتحقيق أرباح مالية.

وقالت المتهمة في اعترافاتها:"أنا مش بنت مبارك، وكل اللي قلته كذب عشان الترند والمكسب.. كنت عايزة أزود التفاعل وأكسب فلوس من السوشيال ميديا".

منشوراتها أوقعتها

وجاء ضبط المتهمة بعد تداول عدد من الفيديوهات والمنشورات التي أثارت جدلًا واسعًا، زعمت خلالها أنها من "أبناء الرئيس مبارك"، مما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك وضبطها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة، التي قررت التحقيق معها في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، وانتحال صفة، والإضرار بالسلم العام.



ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد حجم المتابعات والأرباح التي حققتها من وراء تلك الادعاءات الكاذبة.