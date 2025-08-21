قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36
الاقتصاد ينتظر القرار| خفض الفائدة لتحريك السوق أم الحفاظ على الاستقرار؟.. خبير يجيب
مشهد رقص في المحكمة | اعتذار رسمي من نقيب المهن التمثيلية للنائب العام
مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام
بالخمار والعباية المقطعة والشبشب .. قرار عاجل ضد عصابة الـ 23 للتسول
حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا
هذا ما يخشاه الإسرائيليون من خطة احتلال غزة
الأرصاد تحذر وتكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن طقس السبت والأحد المقبلين
الأهلي يكشف حقيقة توقف العمل باستاد النادي في أكتوبر
عبد المنعم الجمل: المشاركة السياسية الفعالة للعمال تعبير عن شعورهم بالانتماء للوطن
ليفربول يعلن إصابة نجمه قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد
فرص عمل برواتب تصل إلى 77 ألف جنيه.. وظائف جديدة في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة في الجبهة اليمنى لليفربول قبل مواجهة نيوكاسل

ليفربول
ليفربول
حمزة شعيب

يستعد فريق ليفربول لمباراة قوية أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط أزمة إصابات تضرب مركز الظهير الأيمن.

أعلن المدرب الهولندي آرني سلوت خلال المؤتمر الصحفي غياب الوافد الجديد جيريمي فريمبونج، بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ خلال مواجهة بورنموث الأخيرة، التي انتهت بفوز الريدز (4-2). اللاعب اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 60 ليحل مكانه الياباني واتارو إندو.

كما أكد سلوت غياب المدافع جو جوميز عن اللقاء المرتقب، موضحًا أن اللاعب لم يتعرض لانتكاسة، لكنه غاب عن التدريبات لثلاثة أيام متتالية، ما يستدعي تقييم حالته لاحقًا.

 
غياب الثنائي فريمبونج وجوميز يضع المدرب في مأزق، إذ يدرس الاعتماد على كونور برادلي إذا استعاد لياقته الكاملة، بينما قد يكون كورتيس جونز خيارًا آخر مؤقتًا لشغل مركز الظهير الأيمن.


كما يظل احتمال الاستعانة بلاعبين مثل واتارو إندو أو دومينيك سوبوسلاي في هذا المركز قائمًا في حال الحاجة.


ليفربول يمتلك وفرة في مركز الظهير الأيسر بثلاثة لاعبين متاحين، على عكس الجبهة اليمنى التي تعاني من نقص واضح، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة أمام نيوكاسل.

 مباراة الاثنين تمثل اختبارًا مبكرًا لمرونة سلوت التكتيكية، وقد تكشف عن حلول جديدة لليفربول في ظل ضغط المباريات والإصابات.

سلوت ليفربول نيوكاسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

ترشيحاتنا

دعاء

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

الجيش السودانى

مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع شمال الفاشر

المساعدات الإنسانية

تكدس شاحنات المساعدات أمام المعبر تمهيدا لدخولها لأهالي قطاع غزة

بالصور

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد