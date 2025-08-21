أزمة في الجبهة اليمنى لليفربول قبل مواجهة نيوكاسل

يستعد فريق ليفربول لمباراة قوية أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط أزمة إصابات تضرب مركز الظهير الأيمن.

أعلن المدرب الهولندي آرني سلوت خلال المؤتمر الصحفي غياب الوافد الجديد جيريمي فريمبونج، بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ خلال مواجهة بورنموث الأخيرة، التي انتهت بفوز الريدز (4-2). اللاعب اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 60 ليحل مكانه الياباني واتارو إندو.

كما أكد سلوت غياب المدافع جو جوميز عن اللقاء المرتقب، موضحًا أن اللاعب لم يتعرض لانتكاسة، لكنه غاب عن التدريبات لثلاثة أيام متتالية، ما يستدعي تقييم حالته لاحقًا.



غياب الثنائي فريمبونج وجوميز يضع المدرب في مأزق، إذ يدرس الاعتماد على كونور برادلي إذا استعاد لياقته الكاملة، بينما قد يكون كورتيس جونز خيارًا آخر مؤقتًا لشغل مركز الظهير الأيمن.



كما يظل احتمال الاستعانة بلاعبين مثل واتارو إندو أو دومينيك سوبوسلاي في هذا المركز قائمًا في حال الحاجة.



ليفربول يمتلك وفرة في مركز الظهير الأيسر بثلاثة لاعبين متاحين، على عكس الجبهة اليمنى التي تعاني من نقص واضح، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة أمام نيوكاسل.

مباراة الاثنين تمثل اختبارًا مبكرًا لمرونة سلوت التكتيكية، وقد تكشف عن حلول جديدة لليفربول في ظل ضغط المباريات والإصابات.