مجاعة غزة.. أول إعلان رسمي من جهة عالمية موثوقة يؤكد ما حذّر منه العالم
الترقب يخيم على سوق الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
بالبطاقة كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
آداب اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة.. تعرف عليها واغرسها فيهم
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات
22 دولة يعربون عن قلق بالغ من خطة إسرائيلية لبناء مستوطنات في المنطقة E1
استعراض قوة .. إيران تبدأ مناورات صاروخية واسعة وتصعيد مفتوح مع إسرائيل
تحذير شديد ونصائح للمواطنين.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأسبوع
واتساب يشن أكبر حملة حظر في 2025.. إغلاق 6.8 مليون حساب خلال 6 أشهر| القصة الكاملة
عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة
هل توقف العمل في مشروع ستاد الأهلي؟..شركة القلعة الحمراء تكشف التفاصيل
توك شو

الهلال الأحمر: زيارة وسائل الإعلام الأخيرة لمعبر رفح وقفت على حجم التحديات

محمد البدوي

أكدت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن المجهودات التي تقوم بها مصر والهلال الأحمر وإن دلت على شيء فهي تدل على أن كل تحدي لوجيستي يتم مواجهته بالإصرار على أن يكون هناك حل، وذلك لكي يتم التمكن من توفير مناخ ووسيلة قادرة على الدفع بأكبر قدر من المساعدات.

قالت المدير التنفيذي للهلال الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة المحو،ر إن الزيارة الأخيرة التي شهدها العديد من وسائل الإعلام بمعبر رفح وقفت على التحديات التي يتم مواجهتها يوميا، وكان هناك تأكيد أن المعبر من الجهة المصريةمفتوح ومتاح طيلة الوقت، كما كان هناك أيضا وقوف على بعض المساعدات التي يتم رجوعها مرة أخرى نتيجة أنها في بعض الأحيان بسبب إغلاق المعبر من الجانب الآخر، أو أن هناك بعض الحمولات التي تحتاج إلى إعادة تعبئة وتغليف، وغيرها من الأسباب التي تم عرضها ومشاهدتها على أرض الواقع.

حفظ الأمصال والأدوية

وأوضحت أن الزيارة كانت تمثل فرصة لعرض كافة الاستعدادات داخل المراكز اللوجستية بالهلال الأحمر المصري، والتي منها على سبيل المثال الثلاجات الضخمة التي تم استحضارها من قبل الهلال الأحمر المصري لحفظ الأمصال والأدوية وغيرها من الأدوية التي تحتاج إلى درجات حرارة معينة، وذلك لحفظها لحين تسليمها بشكل سليم إلى داخل القطاع.

الهلال الأحمر غزة الاحتلال قطاع غزة المساعدات

