الهلال الأحمر: زيارة وسائل الإعلام الأخيرة لمعبر رفح وقفت على حجم التحديات

أكدت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن المجهودات التي تقوم بها مصر والهلال الأحمر وإن دلت على شيء فهي تدل على أن كل تحدي لوجيستي يتم مواجهته بالإصرار على أن يكون هناك حل، وذلك لكي يتم التمكن من توفير مناخ ووسيلة قادرة على الدفع بأكبر قدر من المساعدات.

قالت المدير التنفيذي للهلال الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة المحو،ر إن الزيارة الأخيرة التي شهدها العديد من وسائل الإعلام بمعبر رفح وقفت على التحديات التي يتم مواجهتها يوميا، وكان هناك تأكيد أن المعبر من الجهة المصريةمفتوح ومتاح طيلة الوقت، كما كان هناك أيضا وقوف على بعض المساعدات التي يتم رجوعها مرة أخرى نتيجة أنها في بعض الأحيان بسبب إغلاق المعبر من الجانب الآخر، أو أن هناك بعض الحمولات التي تحتاج إلى إعادة تعبئة وتغليف، وغيرها من الأسباب التي تم عرضها ومشاهدتها على أرض الواقع.

حفظ الأمصال والأدوية

وأوضحت أن الزيارة كانت تمثل فرصة لعرض كافة الاستعدادات داخل المراكز اللوجستية بالهلال الأحمر المصري، والتي منها على سبيل المثال الثلاجات الضخمة التي تم استحضارها من قبل الهلال الأحمر المصري لحفظ الأمصال والأدوية وغيرها من الأدوية التي تحتاج إلى درجات حرارة معينة، وذلك لحفظها لحين تسليمها بشكل سليم إلى داخل القطاع.