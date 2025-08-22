قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدبولي يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد 9"

رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، والذي يحضره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحضر الجلسة رئيس وزراء اليابان، ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية والأفريقية.


وتناولت الجلسة الختامية عددا من القضايا والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من بينها معدلات النمو الاقتصادي الراهنة في أفريقيا، كما تمت مناقشة أهمية المبادرات التي تسهم في تشجيع الاستثمار، وتعزز التعاون بين الشركات اليابانية والأفريقية.


كما تم مناقشة موضوع تعزيز قدرة الدول الأفريقية على إدارة الديون، فضلا عن ضرورة العمل على تحسين الخدمات الاجتماعية عالية الجودة في أفريقيا؛ كالصحة، والتعليم، والوصول للكهرباء ومياه الشرب.


وفي الوقت نفسه، ناقشت الجلسة الختامية الحلول المستدامة للنزاعات والأزمات التي تواجه القارة، بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني، والقرصنة البحرية والإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.


وقد تم اعتماد البيان الختامي "إعلان يوكوهاما"، متضمنا التوصيات التي توصلت إليها وفود الدول المشاركة في القمة بشأن تلك القضايا والموضوعات، وسبل تعزيز التعاون الأفريقي الياباني في مختلف المجالات، والتي تشمل: الاستثمارات والتجارة، وكذا أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتطوير بيئة أعمال مواتية، وتيسير التجارة البينية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية AfCFTA.

