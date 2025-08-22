قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكدس مروري بنفق سعد زغول ببنها بسبب تصادم سيارة ربع نقل
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
صراع رؤساء.. ميلانيا ترامب تهدد هانتر بايدن بدعوى بمليار دولار| القصة الكاملة
الأمم المتحدة: أكثر من 796 ألف نازح في غزة منذ مارس الماضي
الاحتلال يمنع مسئول أسباني من دخول أراضيها
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة إعداد الدراسات الفنية للمشروعات بمدينة دهب
وزير الإنتاج الحربي: السلام لابد له من قوة ردع تحميه
تدريس الذكاء الاصطناعي بمادة تكنولوجيا المعلومات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
وزير التعليم يتسلم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات المطور للصف الأول الابتدائي
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
تدريس البرمجة وتفعيل أنشطة رياضيات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
أخبار العالم

المجر تعلن توقف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا

محمود نوفل

أعلنت السلطات المجرية  توقف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا بسبب تعرضه لهجوم.

ولاحقا ؛ كشفت وكالة بلومبرج، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركات النفط الحكومية في الهند تخطط لتعليق مشاركتها في الدورة المقبلة من مشتريات النفط الروسي، على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الهندية.

وبحسب التقرير، لم تصدر الحكومة الهندية حتى الآن أي توجيهات رسمية لشركات النفط بوقف التعاقدات مع الجانب الروسي، إلا أن مصافي كبرى مثل "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم" و"هندوستان بتروليوم" تعتزم الامتناع مؤقتًا عن شراء النفط الروسي خلال الدورة القادمة، بانتظار تعليمات أكثر وضوحًا من السلطات.

ويأتي هذا التوجه بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أواخر يوليو، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، في خطوة اعتبرها البيت الأبيض ردًا على السياسات التجارية "غير المتوازنة" التي تتبعها نيودلهي، بما في ذلك الرسوم المرتفعة المفروضة على الواردات الأمريكية، والتقارب المتزايد بين الهند وروسيا في قطاعي الطاقة والدفاع.

وفي تصعيد إضافي، وقع ترامب لاحقا أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، بسبب استمرار نيودلهي في استيراد النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية، ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ في 27 أغسطس.

وتمثل هذه الخطوة تحديًا جديدًا أمام صناعة الطاقة الهندية التي أصبحت، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واحدة من أبرز مشتري النفط الروسي بفضل الأسعار المخفضة التي تقدمها موسكو. لكن ضغوط العقوبات الأمريكية الجديدة تضع نيودلهي في موقف دقيق، بين رغبتها في الحفاظ على علاقاتها مع روسيا من جهة، وتفادي الاصطدام مع واشنطن من جهة أخرى.

القرار المرتقب بتجميد الشراء مؤقتًا لا يُعد تحولًا استراتيجيًا في سياسة الطاقة الهندية، بقدر ما يعكس محاولة مؤقتة لتفادي العقوبات وتقييم التداعيات الاقتصادية، في وقت تسعى فيه الحكومة الهندية للحفاظ على توازن حساس بين علاقاتها الدولية ومصالحها الاقتصادية.

روسيا المجر النفط الروسي الهند رسوم جمركية أمريكية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

حازم إمام يهاجم آدم كايد: نزل الملعب مكروش وضيع الفرص

ماس كهربائي.. التحقيق في حريق شقة بكرداسة وإصابة شخص بداخلها

خدت شقايا وطردتني من بيتي.. قرار نادر بتمكين زوج من شقة الزوجية

شجار على الرصيف يتحول الى فضيحة.. حكاية بائع خلع ملابسه في مدينة نصر.. تفاصيل

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

BYD

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد

المحبوباتان.. أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW

مرسيدس BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

