أخبار العالم

الهند تتجه لتعليق شراء النفط الروسي مؤقتًا تجنبًا لعقوبات جمركية أمريكية

القسم الخارجي

كشفت وكالة بلومبرج، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركات النفط الحكومية في الهند تخطط لتعليق مشاركتها في الدورة المقبلة من مشتريات النفط الروسي، على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الهندية.

وبحسب التقرير، لم تصدر الحكومة الهندية حتى الآن أي توجيهات رسمية لشركات النفط بوقف التعاقدات مع الجانب الروسي، إلا أن مصافي كبرى مثل "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم" و"هندوستان بتروليوم" تعتزم الامتناع مؤقتًا عن شراء النفط الروسي خلال الدورة القادمة، بانتظار تعليمات أكثر وضوحًا من السلطات.

ويأتي هذا التوجه بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أواخر يوليو، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، في خطوة اعتبرها البيت الأبيض ردًا على السياسات التجارية "غير المتوازنة" التي تتبعها نيودلهي، بما في ذلك الرسوم المرتفعة المفروضة على الواردات الأمريكية، والتقارب المتزايد بين الهند وروسيا في قطاعي الطاقة والدفاع.

وفي تصعيد إضافي، وقع ترامب يوم الأربعاء أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، بسبب استمرار نيودلهي في استيراد النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية، ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ في 27 أغسطس.

وتمثل هذه الخطوة تحديًا جديدًا أمام صناعة الطاقة الهندية التي أصبحت، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واحدة من أبرز مشتري النفط الروسي بفضل الأسعار المخفضة التي تقدمها موسكو. لكن ضغوط العقوبات الأمريكية الجديدة تضع نيودلهي في موقف دقيق، بين رغبتها في الحفاظ على علاقاتها مع روسيا من جهة، وتفادي الاصطدام مع واشنطن من جهة أخرى.

القرار المرتقب بتجميد الشراء مؤقتًا لا يُعد تحولًا استراتيجيًا في سياسة الطاقة الهندية، بقدر ما يعكس محاولة مؤقتة لتفادي العقوبات وتقييم التداعيات الاقتصادية، في وقت تسعى فيه الحكومة الهندية للحفاظ على توازن حساس بين علاقاتها الدولية ومصالحها الاقتصادية

وكالة بلومبرج شركات النفط النفط الروسي الرسوم الجمركية الولايات المتحدة الواردات الهندية إنديان أويل

