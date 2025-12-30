قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من طرف واحد.. فسخ العقود فى الزمالك بقي موضة

نادى الزمالك
نادى الزمالك
يسري غازي

يعاني نادي الزمالك ، من الأزمة المالية الخانقة التي ضربت جدرانه ، وأثرت علي مناحي الأنشطة الرياضية، وفى مقدمتها فريق كرة القدم الأول.

الأزمة المالية قادت نادي الزمالك ، إلى أزمات ساخنة على الساحة وصلت رحاها إلي مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ، وما صاحبها من شكاوي للاعبين والأجهزة الفنية.

العديد من النجوم بصفوف فريق الزمالك، اضطروا إلى فسخ العقود من طرف واحد جراء عدم حصولهم على المستحقات المالية رافضين أية حلول معتبرين إياها من قبيل المسكنات.
 

صلاح مصدق 
قام صلاح مصدق بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك، من طرف واحد في أواخر شهر نوفمبر 2025.

ويعود أسباب الخلاف بين اللاعب المغربي ونادي الزمالك إلى مستحقات مالية متأخرة إضافة إلى شعور اللاعب بعدم التقدير الفني لعدم منحه فرصة المشاركة في المباريات ورفض النادي عروضاً سابقة لرحيله.

وغادر صلاح مصدق، إلى المغرب ويستعد لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي الزمالك من أجل المطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.
 

عبدالحميد معالي 
أرسل وكيل المغربي عبدالحميد معالي، إنذارا بفسخ التعاقد من طرف واحد لعدم حصول اللاعب على راتب 4 أشهر.

وحاولت إدارة نادي الزمالك، تسوية الأزمة المالية مع اللاعب ووكيله ثم فوجئ مسئولي القلعة البيضاء، بانضمام عبدالحميد معالي إلى صفوف نادي اتحاد طنجة المغربى.
 

محمود بنتايج 
فسخ المغربي محمود بنتايج عقده من طرف واحد بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة فيما حذر نادي الزمالك من انتقاله لأي نادي وقام اللاعب بالزواج من نجلة عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان.

البداية عندما قام وكيل اللاعب المغربي محمود بنتايج بإجراءات فسخ التعاقد مع نادي الزمالك بسبب مستحقات اللاعب المتأخرة.

فيما أكد نادي الزمالك في بيانه الصادر الأحد الماضي أن المغربي محمود بنتايج ما زال لاعبًا في صفوف القلعة البيضاء وعقده مستمر حتى 2027-2028 دون أي تغيير وحذر من تعاقده مع أي نادي آخر.
 

آدم كايد
يدرس الفلسطيني آدم كايد فسخ عقده من طرف واحد نظرا لعدم حصوله على مستحقاته والرحيل عن البيت الأبيض.

فيما تجري محاولات جدية من جانب إدارة نادي الزمالك لإقناع اللاعب الفلسطيني بإنتظار حل الأزمة المالية وإنتعاش خزينة القلعة البيضاء.

الزمالك صلاح مصدق عبدالحميد معالي محمود بنتايج آدم كايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

ترشيحاتنا

اسكواش

بعثة الإسكواش تشارك في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين والناشئات

شوبير

أحمد حسن: جون إدوارد يحسم خلال ساعات ملف المستحقات المالية المتأخرة بالزمالك

شوبير

لهما بصمة واضحة في الكرة المصرية.. شوبير ينعى حمدي جمعة وصابر عيد

بالصور

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. اعرف الوقت المثالى لتناول البيض

لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟

5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

قهوة الصباح
قهوة الصباح
قهوة الصباح

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

إعصار صيني يضرب العالم.. ارتفاع صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 29%

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد