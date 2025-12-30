من طرف واحد.. فسخ العقود فى الزمالك بقي موضة

يعاني نادي الزمالك ، من الأزمة المالية الخانقة التي ضربت جدرانه ، وأثرت علي مناحي الأنشطة الرياضية، وفى مقدمتها فريق كرة القدم الأول.

الأزمة المالية قادت نادي الزمالك ، إلى أزمات ساخنة على الساحة وصلت رحاها إلي مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ، وما صاحبها من شكاوي للاعبين والأجهزة الفنية.

العديد من النجوم بصفوف فريق الزمالك، اضطروا إلى فسخ العقود من طرف واحد جراء عدم حصولهم على المستحقات المالية رافضين أية حلول معتبرين إياها من قبيل المسكنات.



صلاح مصدق

قام صلاح مصدق بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك، من طرف واحد في أواخر شهر نوفمبر 2025.



ويعود أسباب الخلاف بين اللاعب المغربي ونادي الزمالك إلى مستحقات مالية متأخرة إضافة إلى شعور اللاعب بعدم التقدير الفني لعدم منحه فرصة المشاركة في المباريات ورفض النادي عروضاً سابقة لرحيله.



وغادر صلاح مصدق، إلى المغرب ويستعد لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي الزمالك من أجل المطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.



عبدالحميد معالي

أرسل وكيل المغربي عبدالحميد معالي، إنذارا بفسخ التعاقد من طرف واحد لعدم حصول اللاعب على راتب 4 أشهر.

وحاولت إدارة نادي الزمالك، تسوية الأزمة المالية مع اللاعب ووكيله ثم فوجئ مسئولي القلعة البيضاء، بانضمام عبدالحميد معالي إلى صفوف نادي اتحاد طنجة المغربى.



محمود بنتايج

فسخ المغربي محمود بنتايج عقده من طرف واحد بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة فيما حذر نادي الزمالك من انتقاله لأي نادي وقام اللاعب بالزواج من نجلة عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان.

البداية عندما قام وكيل اللاعب المغربي محمود بنتايج بإجراءات فسخ التعاقد مع نادي الزمالك بسبب مستحقات اللاعب المتأخرة.

فيما أكد نادي الزمالك في بيانه الصادر الأحد الماضي أن المغربي محمود بنتايج ما زال لاعبًا في صفوف القلعة البيضاء وعقده مستمر حتى 2027-2028 دون أي تغيير وحذر من تعاقده مع أي نادي آخر.



آدم كايد

يدرس الفلسطيني آدم كايد فسخ عقده من طرف واحد نظرا لعدم حصوله على مستحقاته والرحيل عن البيت الأبيض.

فيما تجري محاولات جدية من جانب إدارة نادي الزمالك لإقناع اللاعب الفلسطيني بإنتظار حل الأزمة المالية وإنتعاش خزينة القلعة البيضاء.