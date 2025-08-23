قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو بتجدد رخصة سيارتك.. طريقة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية
رتم وشراسة.. تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ على أداء الزمالك
ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء
باحث: الإخوان يستخدمون القضية الفلسطينية لجمع التبرعات وتمويل أنشطتهم
لماذا أصلي صلاة الشروق؟.. 10 أسباب تجعلك تتوضأ لها الآن
شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية
12 شهيدا بينهم أطفال ونساء..مذبحـ.ة أسرائيلية جديدة بأصداء الفلسطينية
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
موجة حر جديدة .. الأرصاد تكشف توقعات الطقس اليوم
سيد عبد الحفيظ: خوان ألفينا تقيل وعنده قدرات عالية تخدم الزمالك
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر
برلمان

صاحب ورشة تصنيع الأسلحة البيضاء بالشرابية يواجه هذه العقوبات

حبس
حبس
أميرة خلف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها بدون ترخيص.


و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه،و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.


عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص


عاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.


وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.


وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

