الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لو لسة خارج من الثانوية وعايز تشتري لبس.. خصومات 70% في الأوكازيون الصيفي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، تتزايد تحضيرات الطلاب للمرحلة الجامعية، ويزداد التوجه لشراء المستلزمات الجديدة، وخاصة الملابس، التي تعد من أولويات هذا الموسم. 

ولكن، هذا العام، الأمر أصبح أسهل وأرخص مع انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2025، والذي يتيح لطلاب الثانوية العامة، الذين سجلوا نتائج ممتازة، الفرصة للحصول على خصومات تصل إلى 70% على الملابس والأحذية وغيرها من المنتجات.

يشارك في الأوكازيون أكثر من 500 محل تجاري في مختلف أنحاء البلاد، ويستمر حتى 4 سبتمبر المقبل. هذه المبادرة تأتي في وقت حساس حيث يبحث العديد من الطلاب عن تخفيضات تساعدهم في تجهيز أنفسهم للعام الدراسي الجديد بأقل تكلفة ممكنة.

1. الأوكازيون الصيفي لعام 2025..موسم التخفيضات الأضخم للطلاب

يعتبر الأوكازيون الصيفي لعام 2025 واحدًا من أكبر وأهم المواسم التجارية، حيث توفر المتاجر المشاركة خصومات مغرية تبدأ من 20% وتصل إلى 70%. هذه التخفيضات تشمل الملابس، الأحذية، مستلزمات المدارس وغيرها من المنتجات الأساسية التي يحتاجها الطلاب للعام الجامعي المقبل. ويهدف هذا الأوكازيون إلى تحفيز الطلب على السلع، مع توفير فرص حقيقية للشراء بأسعار معقولة.

كيفية الاستفادة من الأوكازيون

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جميع المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون حصلت على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية.

 وأشار إلى أهمية أن تقوم المحال بتوضيح الأسعار قبل وبعد الخصم على السلع المعروضة لضمان الشفافية والمصداقية في العروض. وتقوم الأجهزة الرقابية بالوزارة بمتابعة الحملات التفتيشية على الأسواق للتأكد من جدية التخفيضات، ومراقبة مطابقة السلع للمواصفات القياسية.

 القطاع الخاص ودوره في تقديم العروض

وفي إطار دعم المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، شدد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في تقديم عروض وتخفيضات تخفف العبء عن المواطنين.

 وأضاف خلال مداخلته في برنامج "اقتصاد مصر"  أن المبادرات الخاصة التي أطلقتها الغرف التجارية، مثل الأوكازيون الصيفي، تهدف إلى توفير السلع بأسعار معقولة، مع ضمان استمرار الإنتاج وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار عز إلى أن هذه التخفيضات تشمل مجموعة واسعة من السلع، مثل الملابس، الأحذية، مستلزمات المدارس، السيارات، وحتى السلع الغذائية، لتلبية كافة احتياجات المواطنين في الفترة الحالية.

كيف تستفيد من الأوكازيون الصيفي؟ 

قارن الأسعار: دائمًا قارن بين الأسعار قبل وبعد الخصم.

ابحث عن الخصومات الحقيقية: تأكد من أن التخفيضات ليس مبالغا فيها وأن المنتجات مطابقة للمواصفات.

استغل العروض في الأماكن التجارية الكبرى: مثل وسط البلد والميادين التجارية التي تشهد توافدًا كبيرًا للمشترين.

تخطيط مسبق: حدد احتياجاتك قبل الخروج للتسوق، لتستفيد من التخفيضات على المنتجات التي تحتاج إليها بالفعل.

العام الدراسي الجديد خصومات دخول المدراس خصومات الأكازيون الصيفي تخفيضات الأكازيون الصيفي

