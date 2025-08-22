الوعي يستضيف الوزير محمد العرابي لمناقشة النظام العالمي والوضع الإقليمي

استضاف حزب الوعي برئاسة دكتور باسل عادل وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي لمناقشة النظام العالمي والوضع الإقليمي وتأثيرهما علي السياسة الخارجية المصرية في جلسة نقاشية أدارها الكاتب الصحفي حازم الملاح رئيس لجنة الصحافة والاتصال.

وأشار الوزير إلي أن السياسة الخارجية المصرية تقوم علي أربعة ركائز وهي السلام والاستقرار والتنمية والثقافة. وان ما يشهده العالم الآن من تطورات، كما ان التحديات التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا تمثل تحدياً للمرتكزات الأربعة.

وقد استعرض وزير الخارجية الأسبق خصائص النظام العالمي الحالي باعتبار لا يوجد فيه انتصار مطلق او هزيمة مطلقة ، بالإضافة الي وجود العديد من الظواهر العابرة للحدود كالأوبئة والإرهاب وتغير المناخ والحروب السيبرانية واستخدام المسيرات بكثافةً.

وقام الوزير بالإشارة إلي تضاؤل قيمة المؤسسات الدولية الأممية ، حيث فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بدوره في حفظ الامن والسلم الدوليين مما جعله عبئا علي البشرية . وليس أدل علي ذلك من تعطل عمل المجلس بسبب حق " الفيتو" واختطاف القضية الفلسطينية تحت مظلة مجلس الامن..

أما بالنسبة للوضع الإقليمي فقد أشار الوزير الي ان الإقليم اصبح مضطربا ورخوا ً بسبب تصاعد الفاعلين السياسيين والعسكريين من خارج الدول وتمدد الجماعات الإرهابية في المنطقة وبصفة خاصة في منطقة الساحل والصحراء، بالإضافة إلى انتشار القواعد العسكرية الاجنبية وفي ظل هذه الأوضاع افتتحت شهية دول غير اقليمية للتربص بالإقليم العربي.

أما بالنسبة لانعكاس التطورات الدولية والإقليمية علي مصر ، قال :نجد مصر تعيش في حدود من نار، فكل الاتجاهات الاستراتيجية المحيطة بمصر محفوفة بالمخاطر وهي ظاهرة غير مسبوقة.