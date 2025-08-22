الضحية جلس فوقه بعد فشله في السرقة.. التفاصيل الكاملة لفيديو لص العمرانية.. صور

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس لص 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة محاولة سرقة محتويات سيارة بمنطقة العمرانية، وذلك عقب ضبطه بواسطة مالك السيارة وتسليمه لرجال الشرطة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الجيزة، أن المتهم حاول سرقة حقيبة من داخل سيارة متوقفة بالشارع، إلا أن صاحب السيارة ضبطه متلبسًا، وتمكن من السيطرة عليه بعدما أسقطه أرضًا ومنعه من الهروب، حتى وصول قوة من قسم العمرانية التي اقتادت المتهم إلى ديوان القسم.

وكان رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي، تلقى إخطارًا من العقيد كريم فوزي مفتش مباحث العمرانية، يفيد بتلقي بلاغ من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث القسم، باحتجاز أحد الأشخاص بعد محاولته سرقة سيارة، وعلى الفور انتقل الرائد مصطفى عاطف معاون أول المباحث وتبين صحة الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيام صاحب السيارة بتثبيته أرضًا وجلوسه فوقه لمنع هروبه، بينما ظهر المتهم يصرخ ويتألم حتى تم تسليمه للشرطة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بمحاولة السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها بحبسه.