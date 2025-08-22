حبس 4 أشخاص اعتدوا على عمهم وبناته بالمحلة

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بحبس 4 أشخاص بتهمة الاعتداء والبلطجة على عمهم وبناته الأربع داخل منزلهم بمنطقة الرجبي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تحرك جهات التحقيق

وكان ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام عدد من الأشخاص باقتحام منزل أسرتها والتعدى عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء وتحطيم محتويات المنزل بنطاق مدينة المحلة بالغربية.

الفحص الأمني

كما تم الفحص الأمني، حيث تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بالغربية من (القائمة على النشر ، ووالدها "مصاب بجرح قطعى") بتضررها من (عمها و4 من أنجاله "لـ 3 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، لقيامهم باقتحام منزلهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدى على أفراد أسرتها بالضرب وإحداث إصابة والدها وإتلاف بعض محتويات المسكن، وذلك لخلافات عائلية بينهم.

ضبط الجناة

وأمكن ضبط المشكو فى حقهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض المستخدمين فى الواقعة و المبلغ المالى المستولى عليه. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.