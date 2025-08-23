قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
خطر متصاعد.. الحر القاتل يهدد 2.4 مليار عامل حول العالم
وزير خارجية النرويج: غزة تعاني من مجاعة قاتلة وكارثة إنسانية هائلة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
الاحتلال الإسرائيلي يصدر 60 ألف أمر تجنيد ضمن عملية "عربات جدعون 2"
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
تكساس تعتمد خريطة انتخابية تهدف لإحكام قبضة ترامب على الكونجرس
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
ليلة نارية.. روسيا تمطر أوكرانيا بالطائرات المسيرة من 4 اتجاهات
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد اللطيف يتفقد النجربة اليابانية لدعم المتسربين من التعليم في طوكيو

من فعاليات زيارة وزير التعليم اليوم
من فعاليات زيارة وزير التعليم اليوم
ياسمين بدوي

زار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة "تاتشيكاوا ميدوري" (مدرسة التحدي) بالعاصمة طوكيو، للاطلاع على هذا النموذج لدعم الطلاب المتسربين من التعليم.

وتعد مدرسة "تاتشيكاوا ميدوري" أحدث مدرسة فنية متخصصة في استيعاب الطلاب المتسربين من التعليم، وتهيئتهم من جديد للاندماج في المجتمع عبر منظومة تعليمية متكاملة.

وتقدم المدرسة نموذجًا متميزًا يقوم على نظام الفترات الثلاث، ومدة دراسة تمتد لأربع سنوات، يتطلب خلالها الطالب الحصول على (٧٤) ساعة معتمدة للتخرج، منها (٤٠) ساعة لمواد أساسية محددة مثل اللغة اليابانية، التاريخ، الجغرافيا، العلوم، الرياضيات واللغة الإنجليزية، إلى جانب (٣٤) ساعة لمواد اختيارية.

وتوفر المدرسة برامج دعم نفسي واجتماعي للطلاب، من خلال متخصصين في علم النفس، إضافة إلى دمجهم في أنشطة مجتمعية ورحلات تهدف إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وبناء شخصياتهم.

وخلال جولته فى المدرسة، تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  محمد عبد اللطيف الفصول والمعامل والورش المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية في المجالات الفنية والصناعية، مثل تكنولوجيا المعلومات، تصميم الألعاب الإلكترونية، الأعمال الخشبية، الجرافيك وغيرها من التخصصات التطبيقية.

وزير التعليم : نتطلع لإمكانية نقل هذه التجربة إلى مصر

وفي هذا السياق، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  محمد عبد اللطيف إن هذا النموذج الياباني يبرهن على أن التعليم ليس فقط لنقل المعرفة، بل أيضًا لإعادة بناء الإنسان وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب الذين تعثرت بهم الظروف، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تتطلع لإمكانية نقل هذه التجربة إلى مصر، بما يتناسب مع خصوصية البيئة المصرية، مع الحفاظ على روح الفكر والمنهجية اليابانية في تقديم تعليم داعم ومبتكر.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن الاستثمار في هؤلاء الطلاب هو استثمار في مستقبل المجتمع بأسره، فهم طاقات قادرة على الإبداع والإنتاج إذا ما حصلوا على الدعم والتأهيل المناسب، ونسعى من خلال التعاون الدولي إلى تبني أفضل التجارب العالمية التي تحقق العدالة التعليمية وتوفر فرصًا ثانية للمتعثرين في التعليم.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تاتشيكاوا ميدوري المتسربين من التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

ترشيحاتنا

حديقة الحيوان

الحيوانات بلا قفص.. مفاجأت جديدة فى تطوير حديقة الحيوان| موعد الافتتاح

من فعاليات زيارة وزير التعليم اليوم

عبد اللطيف يتفقد النجربة اليابانية لدعم المتسربين من التعليم في طوكيو

التحول الرقمي للموارد البشرية بمديرية الجيزة

الصحة: خطة ميدانية لمتابعة التحول الرقمي للموارد البشرية بمديرية الجيزة

بالصور

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

قوام رشيق.. شيماء سيف تستعرض جمالها بفستان أنيق

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد