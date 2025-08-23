قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
خطر متصاعد.. الحر القاتل يهدد 2.4 مليار عامل حول العالم
وزير خارجية النرويج: غزة تعاني من مجاعة قاتلة وكارثة إنسانية هائلة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
الاحتلال الإسرائيلي يصدر 60 ألف أمر تجنيد ضمن عملية "عربات جدعون 2"
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
تكساس تعتمد خريطة انتخابية تهدف لإحكام قبضة ترامب على الكونجرس
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
ليلة نارية.. روسيا تمطر أوكرانيا بالطائرات المسيرة من 4 اتجاهات
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
أخبار البلد

الحيوانات بلا قفص.. مفاجأت جديدة فى تطوير حديقة الحيوان| موعد الافتتاح

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
شيماء مجدي

يتبقى أيام قليلة على عودة حديقة الحيوانات بالجيزة بعد سنوات من الإغلاق ، حيثُ من المعلن افتتاحها فى شهر سبتمبر 2025 بع ولكن ستعود بطابع مميز وجذاب للزائرين فالحيوانات بلا قفص لتحاكى بيئتها الأصلية .

وينتظر الزائرون افتتاحها نظرا لارتباطهم بها منذ الصغر ، فكلا منا له ذكريات بالحديقة ، حتى الصغار ينتظرون الافتتاح للتسلية مع الحيوانات واللعب معهم .

تطوير حديقة الحيوان

 

وصرحت الشركات المطورة لحديقة الحيوان بأنه يتم حاليا تدريب 60 متخصصًا لضمان أعلى معايير الصحة والرفق بالحيوان ، كما قالت أن الهدف من التطوير هو تحويل الحديقة لمزار سياحى عالمى يجذب المصريين والسياح مع الالتزام بمعايير الدولية فى التغذية .

حديقة الحيوان

ومن أهم المعلومات فى تطوير حديقة الحيوان والتى يسعد بها عشاق الحديقة هو أن الحيوانات ستعرض فى مساحات مفتوحة تحاكى بيئتها الأصلية مع أعلى معايير السلامة والرعاية .

موعد افتتاح حديقة الحيوان

 

ويتساء الجميع عن موعد افتتاح الحديقة والتى قالت مصادر موثوقة لـ “صدى البلد” أنه لم يتم تحديد اليوم التى ستتفتح فيه الحديقة وكل مايروج حول موعد الافتتاح شائعات ، متابعا :" احنا قولنا الافتتاح فى سبتمبر بس مقولناش اليوم".

وأضاف المصدر نفسه ، أن افتتاح حديقة الحيوان سيأتي مع استضافة مصر لمؤتمر الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان (PAAZA) 2025.

ويخضع التطوير بالحديقة لإشراف الاتحادين الدولي والأفريقي لحدائق الحيوان، من خلال تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة، وعلى رأسها شركة المشروعات للإنتاج الحربي، كما ستبقى الحديقة ملكًا لوزارة الزراعة وتحت الإشراف الفني لهيئة الخدمات البيطرية.

وتسلم التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان الحديقة اعتبارا من يوم الأحد 9 يوليو 2023، للبدء في عملية التطوير لتكون على غرار حدائق الحيوان ، كما يتم التطوير تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والاتحاد الدولي لحدائق الحيوان.

حديقة الحيوان بمدينة أبوتيج في أسيوط

تكلفة تطوير حديقة الحيوان

 

وقالت وزارة الزراعة فى بيان لها ، أنه سيتم إنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه على التطوير وسوف تنفقها الهيئة القومية للانتاج الحربى مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أى أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يُدفع أيضًا للوزارة يفوق أضعاف ما كانت تحققه الحديقتين مع زيادة سنوية مطردة .

حديقة الحيوان بالجيزة

ما موقف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان؟

 

وأشارت الوزارة فى بيان لها ، أنه تم مراعاة وجود أشجار نادرة داخل حديقة الحيوان خلال عمليات التطوير مؤكدة على أن جميع الأشجار النادرة لم يتم المساس بسلامتها بل على العكس "تعاملنا معها بمعايير هندسية دقيقة".

حديقة الحيوان حديقة الحيوان بالجيزة موعد افتتاح حديقة الحيوان سعر تذكرة حديقة الحيوان افتتاح حديقة الحيوان

