مصرع طالب جامعى وإصابة آخر في تصادم بجمصة

همت الحسينى

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل على طريق جمصة بلطيم بمحافظة الدقهلية. 

 تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ملاكي وربع نقل أمام بوابة المركب طريق جمصة - بلطيم.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع محمود إبراهيم الدسوقي عبده (21 عاما) مقيم الكردود - بلقاس، طالب في جامعة الدلتا، مالك السيارة الملاكي. 

كما أُصيب أحمد تامر علي علي (20 عاما) من سمنود، غربية، بارتجاج ونزيف في الصدر، وتم نقلهما إلى مستشفى جمصة. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الدقهلية جمصه ملاكى نقل

