فحص طبي لـ 150 من العاملين بديوان عام مديرية الزراعة بالإسماعيلية

نظَّمت مؤسسة راعي مصر تحت إشراف محمود فوزي مدير قوافل راعي مصر بالإسماعيلية، وبالتنسيق مع مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وإنجي نجيب مدير قطاع القوافل الطبية بمؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بديوان عام مديرية الزراعة.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وفي إطار تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ والمشاركة جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشارت "الحفناوي" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على ١٥٠ من العاملين بديوان عام مديرية الزراعة.

وأضافت، أن القافلة الطبية ضمت عدة تخصصات طبية مختلفة (باطنة، عظام، أنف وأذن، جلدية، ورمد).

كما تم تنفيذ ٢٥ نظارة طبية وصرف العلاج بالمجان.