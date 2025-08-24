أدعية للابن المريض.. رددها ليشفيه الله ويعافيه من الأسقام

أدعية للابن المريض.. يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن أدعية لأبنائهم خاصة إذا كانوا مرضى ليشفيهم الله، فلا شيء يكدر صفو حياة الأباء والامهات أكثر من رؤيتهم اولادهم مرضى، فهو من اصعب الابتلاءات، ويمكن للأهل أن يدعوا لابنائهم بما يشاءون ولكن سوف نستعرض لكم بعض الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها.

أدعية للابن المريض

اللهم إنّي أتوسّل إليك أن تكتب العافية والشفاء القريب لابني فهو قرّة عيني ومرضه هو أكثر ما يحزنني ويُتعب قلبي.

اللهم إنّي أسألك أن تشفي ابني وأن تُبعد عنه كلّ مرضٍ ووجع،

اللهم اشف ابني شفاءً تامًّا كاملًا عاجلًا غير آجل يا رب، وأسعد قلبي برؤيته سليمًا معافًى مرحًا نشيطًا.

اللهم أبعد عن ابني الأمراض والأسقام والعلل، واجعله يا مولاي في طاعتك قائمًا وفي رضاك عاملًا، واصرف عنه المعاصي وحصّنه من الفتن.

اللهم اشفِ ابني شفاءً عاجلًا وامنحه الصحة والعافية.

اللهم ارزق ابني المريض عافيةً وصحةً وقوةً ونشاطًا، واصرف عن جسده جميع ما يُعاني من الألم والوجع والتعب.

اللهم اطرح البركة والصحة والعافية في جسد ابني المريض، وأقِمه حيث ترضى، واصرفه عمّا لا ترضى.



اللهم حصّن ابني من جميع الآفات، واجعله يا مولاي من أوليائك الصالحين الطائعين البارين، وأزل عنه كلّ مرض وعافه من كلّ وجع، فلا قادر على ذلك إلّا أنت سبحانك ربّي ما أعظمك.

دعاء للابن المريض

اللهم أنت الشافي وأنت البرّ الرحيم، أسألك يا ربّي أن تشفي ابني المريض شفاءٍ عاجلًا وأن ترحم ضعفه وضعفنا وقلّة حيلته وحيلتنا.

اللهم إنّي أسألك أن تُعينني على تربية ابني وأن تساعدني على أداء هذه الأمانة وأدعوك يا مولاي أن تشفيه وتعافيه وأن تصرف عنه جميع ما يؤذيه.

اللهم أنت ربّي وأنت مولاي وأنت ملاذي وأنت ملجأي أسألك يا خالقي أن تُبرأ جسد ابني من المرض وأن تشفيه من الألم، وأن تكتب له العافية والصحّة وأن تسعده في الدنيا والآخرة.



بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك.

اللهم ارزق أطفالي الصحة القوية وامنن عليهم بالعافية الدائمة، واصرف عنهم الأمراض والآلام.



أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن.



اللهم ارزق أطفالي دوام الصحة وأكرمهم بالعافية، واجعلهم في مأمنٍ وفي حرزٍ وحصن من الأمراض والآلام وعين الإنسان وشرّ الشيطان وأذاه، واشفهم يا مولاي من كلّ سقم.



اللهم وأذهب عن أجسادهم الضعف والوهن، فأنت الكريم وأنت القادر وأنت الرحيم يا رب.

اللهم يامن يحي الأمل به كل يأس وتقهر قدرته كل عجز يامن بيده الشفاء من كل داء عجز عنه الأطباء اشف بقدرتك طفلي وجميع الأطفال الذين يعانون من أي مرض.



اللهم أني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تشفي طفلي “الاسم” وتلبسه ثوب الصحة والعافية اللهم يا فارج الكربات.

اللهم استجب لي دعوتي بشفاء طفلي فهو اعز ما انعمت علي به ربي لا تريني فيه بأسا يبكيني.

دعاء لشفاء ابنى

اللهم لا تريني في قرة عيني الصغيرة مكروه، ولا تفجعني فيها واحفظها وأنت خير الحافظين.



يا رب اشف من هم على فراش المرض يأنون ومن أجسادهم يتألمون.



اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم.



اللهم ارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين.

اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار.

اللهم ارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين.



أدعية لحفظ الأبناء من المرض

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تحفظ أبنائي من كل شر، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسهم ثوب الصحة والعافية، وشافِنا، وتولّاهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ ألبس أبنائي ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين.

أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يحفظ أبنائي من كل سوء، وأن يمتعهم بالصحة والعافية والبركة.

اللهم بارك لي في أبنائي، وارزقهم تقواك وخشيتك، وأبعد عنهم المرض والسقم، وأقرّ عيني بصلاحهم وهدايتهم والتزامهم بصراطك المستقيم.

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تمد أبنائي بالصحة والعافية والبركة.