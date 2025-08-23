تفاصيل المران الأساسي للأهلي استعداداً للمحلة بالدوري

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها بعد غد ضمن منافسات الجولة الرابعة للدورى والتى تقام على ملعب المحلة.



وعقد خوسيه ريبييرو المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل المران للحديث في الأمور الفنية الخاصة بمباراة المحلة.



وخاض الفريق فقرات متنوعة خلال المران داخل التتش، وركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة المقبلة.



وواصل مروان عطية لاعب الفريق الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.



كان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية لبطولة الدوري، فيما تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، وارتفع رصيده إلى ٤ نقاط.

