ننشر حصاد وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في أسبوع

لقاء المستشار محمود فوزي بالدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

فوزي: الوزارة داعمة لنشاط الأكاديمية وحريصة على التواصل الدائم معها في جميع مجالات التدريب والتأهيل

فوزي: الأكاديمية أصبحت نموذجًا رائدًا في بناء القدرات وتطوير المهارات بما يتماشى مع متطلبات العصر والتحديات المستقبلية

شهد حصاد وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لقاء المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أحمد كچوك وزير المالية والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمناقشة عدد من القضايا التشريعية المرتبطة باختصاصات كل من وزارة المالية وجهاز حماية المنافسة

اللقاءات على يومين وشهدت بحث القضايا التشريعية المرتبطة باختصاصات كل من وزارة المالية وجهاز حماية المنافسة

اللقاءات تستهدف الوصول إلى حلول تشريعية متوازنة تدعم مناخ الاستثمار وتواكب متطلبات التنمية الشاملة في الدولة المصرية

و قام المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بزيارة إلى مستشفى الناس وذلك بحضور المهندس حاتم الملا المدير التنفيذي لمستشفى الناس وقيادات المستشفى والأطقم الطبية

واستمع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لشرح حول إمكانات المستشفى المتطورة في خدمة المرضى.. ويؤكد الدعم الإنساني الذي توليه مصر للأشقاء الفلسطينيين

وتفقد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشفى قائلا " نموذج رائد في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء الوطن بجودة عالية تضاهي القطاع الخاص ومجانية كالقطاع العام

وقال الوزير "فوزي": وزارة الشؤون النيابية والقانونية داعمة لكل المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية المجانية وتوسيع نطاق الاستفادة منها

و تحدث المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حول عدد من القضايا التشريعية والقانونية منها الإيجار القديم ومزايا نظام البكالوريا ووجود الأحزاب المعارضة والإجراءات الجنائية والمسئولية الطبية في حواره بقناة إكسترا نيوز

و قال وزير الشؤون النيابية: " الدولة المصرية مرتبطة بانحيازات اجتماعية واضحة لدى القيادة السياسية وتقف بشكل واضح مع المواطن البسيط.

وأضاف الوزير "فوزي": الدولة والحكومة راعت التوازن بين الأطراف وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف وتحملت العبء الأكبر فى حله ووفرت السكن البديل

و قال وزير الشؤون النيابية: الدولة المصرية تبنت برنامج حياة كريمة لكل المصريين كبرنامج تنموي رائد ولم تقبل استمرار العشوائيات وتدخلت بتوفير بدائل ومن ثم لن ترضى بترك مواطني الإيجار القديم بلا مأوى.

و تابع المستشار "فوزي": دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة في تطبيق قانون الإيجار القديم وفق تعهداتها والتزاماتها التي ألتزمت بها بموجب القانون.

و قال المستشار محمود فوزي: التعليم الخاص والدولي في مصر لا يعتمدان تجربة الامتحان الواحد ولا يجيب حرمان باقي المواطنين من ميزة كتلك

و تابع وزير الشؤون النيابية والقانونية: نظام البكالوريا، مجاني اختياري متعدد الفرص ولم يجرِ تغييرات بل أضاف مسارًا اضافيًا جديدًا مع بقاء جميع المسارات السابقة

و قال الوزير "فوزي": نظام البكالوريا الجديد يخلص الأسرة المصرية من كابوس الثانوية العامة بشكلها التقليدي بما تشكله من أعباء ويواكب التطور

و اشار المستشار "فوزي": لدينا في مصر أكثر من 100 حزب والدستور يعطى الحق الكامل بتشكل الأحزاب بالإخطار ومن الناحيتين الدستورية والقانونية لا قيد على أحد لتأسيس حزب معارض والعبرة بالبرامج وقناعة الناخبين.

و اختتم الوزير "فوزي": قائلا " قانون الإجراءات الجنائية لم يُطرح للنقاش إلا بعد أن أصبح مكتملًا من حيث الجاهزية القانونية والحوار المجتمع