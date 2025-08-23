وفاة مساعد مخرج مسلسل Emily in Paris بعد انهياره أثناء التصوير في فينيسيا

توفي مساعد المخرج الإيطالي دييجو بوريلا، البالغ من العمر 47 عاماً، بشكل مفاجئ أمس أثناء تصوير الموسم الخامس من المسلسل الشهير Emily in Paris في مدينة فينيسيا بإيطاليا.

وأفادت التقارير أن مساعد المخرج انهار فجأة خلال التحضير لتصوير المشهد الأخير للموسم في فندق دانييلي، حوالي الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.



حاول الفريق الطبي الموجود في موقع التصوير إنقاذه، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، وتم إعلان وفاته في المكان. وتشير التقديرات الأولية إلى أن السبب كان نوبة قلبية مفاجئة.



أدى الحادث المؤسف إلى إيقاف التصوير مؤقتاً، خصوصاً وأن المشاهد النهائية كانت مقررة حتى تاريخ 25 أغسطس الجاري.

وحتى اللحظة، لم تصدر أي بيانات رسمية من شركة نتفليكس أو فرق الإنتاج حول الخطوات المقبلة.

الراحل دييجو بوريلّا وُلد ونشأ في فينيسيا، وتلقى تدريبه المهني في روما ولندن ونيويورك. إلى جانب عمله في مجال الإخراج والإنتاج التلفزيوني، عُرف بشغفه بالكتابة والفنون، حيث نشر قصصاً للأطفال وحكايات خيالية.

ومن المقرر أن يُعرض الموسم الخامس من Emily in Paris في 18 ديسمبر المقبل، حيث تنتقل شخصية “إميلي” إلى إيطاليا لتبدأ فصلاً جديداً من حياتها المهنية والعاطفية.

تعود ليلي كولينز بدور “إميلي كوبر” إلى جانب لوكاس برافو، آشلي بارك، فيليبين ليروي-بيلوي، وغيرهم من النجوم الأساسيين.

جرى تصوير الموسم الخامس في مواقع متعددة بين روما، فينيسيا، وباريس. وكالعادة، سيحمل العمل لمسة بصرية لافتة مع أزياء مبتكرة وأنيقة، حيث كشفت مجلات الموضة عن بعض الإطلالات العصرية التي ستظهر بها إميلي وسط أجواء فينيسيا الساحرة.