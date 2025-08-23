3حالات بالرعاية المركزة.. "عبدالغفار" يكشف الحالة الصحية لفتيات حادث الإسكندرية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن حادث غرق الشباب الذي وقع اليوم كان في شاطئ «أبو تلات» في العجمي بمحافظة الإسكندرية، والحالة العامة للمصابين مستقرة، وهناك 3 حالات فقط بالرعاية المركزة، وباقي الحالات تتلقى العلاج في الأقسام الداخلية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى إلى أنهم مجموعة من الطالبات كانوا في رحلة سويا، وتم إبلاغ ذويهم وهناك تواصل مستمر ودعم نفسي من الطواقم الطبية سواء المصابات وأهاليهم أو أهالي المتوفين.

متوسط زمن الوصول

ولفت إلى أن متوسط زمن الوصول كان من 8 إلى 14 دقيقة فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث.