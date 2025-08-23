بمشاركة ربيعة.. العين يهزم دبا بثلاثية ويتصدر الدوري الإماراتي

فاز فريق العين على نظيره دبا، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وشهدت المباراة تواجد الدولي المصري رامي ربيعة على مقاعد البدلاء، قبل دخوله في الدقيقة 83 من عمر وزمن الشوط الثاني واللقاء.

وجاءت ثلاثية العين عن طريق لابا كودجو (هدفين) وسفيان رحيمي في الدقائق 13، 33، 90+6.

فيما جاءت ثنائية دبا عن طريق كارلينيوس ومهند علي في الدقيقتين 48، 55.

وشهدت المباراة حصول مايد علي الطنيجي، لاعب دبا على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+3.

وجاء تشكيل العين كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: اديس ياسيك - مارسيل راتينك - بارك يونج يوو - أمادو سعيدو - إريك يورجنيس.

خط الوسط: كاكو - عبدول كريم - ماتياس بالاسيوس.

خط الهجوم: نسيم شاذلي - لابا كودوجو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق العين صدارة ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق دبا في المركز 13 بدون نقاط.