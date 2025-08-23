قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث غرق طالبات المحافظة بالإسكندرية
احتجاجا على موقفها من إسرائيل.. موجة استقالات جماعية تهز الحكومة الهولندية
زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة
الأزهر يعلن حاجته لعاملات في رياض الأطفال بعقود.. اعرف الشروط والتفاصيل
اليونيفل: نساعد بإزالة الركام والمخلفات غير المنفجرة لإعادة السكان إلى جنوب لبنان
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد والعظمى في القاهرة 37
الجالية المصرية بهولندا: داعمون للقيادة السياسية واستقرار الوطن
وصول أكبر القوافل الطبية للعريش مقدمة من مصر الخير
مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة
علي الطيب يكشف لـ صدي البلد أسرار و كواليس شخصيته في مسلسل 220 يوم ..خاص
صراخ وبكاء.. كيف تحولت رحلة ترفيهية إلى حادث مفجع في غضون ثوانِ معدودة؟
رياضة

بمشاركة ربيعة.. العين يهزم دبا بثلاثية ويتصدر الدوري الإماراتي

رامي ربيعة
رامي ربيعة

فاز فريق العين على نظيره دبا، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وشهدت المباراة تواجد الدولي المصري رامي ربيعة على مقاعد البدلاء، قبل دخوله في الدقيقة 83 من عمر وزمن الشوط الثاني واللقاء.

وجاءت ثلاثية العين عن طريق لابا كودجو (هدفين) وسفيان رحيمي في الدقائق 13، 33، 90+6.

فيما جاءت ثنائية دبا عن طريق كارلينيوس ومهند علي في الدقيقتين 48، 55.

وشهدت المباراة حصول مايد علي الطنيجي، لاعب دبا على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+3.

وجاء تشكيل العين كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: اديس ياسيك - مارسيل راتينك - بارك يونج يوو - أمادو سعيدو - إريك يورجنيس.

خط الوسط: كاكو - عبدول كريم - ماتياس بالاسيوس.

خط الهجوم: نسيم شاذلي - لابا كودوجو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق العين صدارة ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق دبا في المركز 13 بدون نقاط.

