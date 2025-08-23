جامعة حلوان تنظم قوافل تنموية ومبادرات مجتمعية لتحقيق رؤية مصر 2030

في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أطلقت جامعة حلوان سلسلة من القوافل الطبية والتمريضية والتنموية المتكاملة، إلى جانب حملات توعوية موسعة، وذلك من خلال قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تهدف المبادرات إلى تقديم خدمات صحية وتوعوية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، ولتعزيز مبدأ "الصحة الجيدة من أجل مجتمعات ومدن مستدامة"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تحسين جودة الحياة على مختلف الأصعدة.

وقد انطلقت القوافل التنموية إلى مناطق مثل مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، مدينة 15 مايو، المساكن الاقتصادية بحلوان، كفر العلو، طرة الجديدة، عين حلوان، صقر قريش، مدينة بدر كما نُظمت فعاليات داخل وخارج الحرم الجامعي، بمشاركة طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقد شارك في القوافل الطبية والتنموية مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية وعدد من كليات الجامعة وهي الطب، الصيدلة، التمريض، علوم الرياضة بنات، الفنون التطبيقية، الخدمة الاجتماعية، الآداب، التربية، الهندسة المطرية.

وحققت هذه القوافل تعاون كبير و شراكات استراتيجية مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منطقة وعظ القاهرة بالأزهر الشريف، معامل البرج، مركز جريفولز إيجيبت للتبرع بالبلازما.

وتضمنت القوافل تقديم عدد من الخدمات الطبية والتوعوية لتقديم الكشف الطبي المجاني لأكثر من 10,000 مواطن، صرف الأدوية مجانًا، بمشاركة نخبة من الأطباء من مستشفى بدر الجامعي ومستشفى الطلبة

ونظمت الجامعة عدد من الحملات والمبادرات منها مناهضة العنف ضد المرأة للتوعية بحقوق المرأة ودورها في المجتمع، كذلك حملة مجتمع مثقف صحيًا: وتضمنت توعية ميدانية من كلية الطب شملت حملة التوعية بسرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي، التوعية بأهمية التبرع بالدم بالبلازما بالإضافة إلى دورات الإسعافات الأولية للتعامل مع حالات الإغماء، توقف التنفس، والإنعاش القلبي الرئوي.

كذلك تنظيم حملة "لا للعنف" شملت ورش ومحاضرات لدعم ضحايا العنف وتعزيز ثقافة الحوار، حملة صحة الأم والنظافة الشخصية للتوعية باكتئاب ما بعد الولادة ونصائح أثناء الحمل

وتنظيم القوافل التمريضية لقياس الضغط والسكر والوزن، ونشر ثقافة الفحص الذاتي للثدي، عقد مهرجان القراءة لأطفال المدارس شمل مسابقات وهدايا وقصص مقدمة من كلية الآداب، والمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن أورام القولون البروستاتا.

كذلك حملة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط، السكر، الكلى، السمنة والنحافة، حملات التوعية بإيذاء الأطفال والحماية أثناء اللعب، التوعية بأضرار الزيادة السكانية وختان الإناث، الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، التوعية بأضرار المخدرات ودعم الجمعيات الأهلية، إدارة الفرق التطوعية ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة

تؤكد جامعة حلوان من خلال هذه المبادرات على دورها الريادي في خدمة المجتمع، وربط التعليم الجامعي بالوعي الثقافي، وتقديم حلول واقعية للمشكلات المجتمعية، مع تطوير مهارات الأفراد وتعزيز قيم التنمية المستدامة والكرامة الإنسانية.