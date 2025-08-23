ضبط بلطجي اقتحم كشكا وتعدى على بائع بسلاح أبيض بالطالبية

تمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على شاب اقتحم كشكًا بمنطقة الطالبية، وتعدى على البائع بداخله بسلاح أبيض بسبب خلافات على البيع والشراء.

تلقى اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مفتش مباحث الطالبية العقيد كريم فوزي، بعد رصد مقطع فيديو يوثق الواقعة.

وتبين من التحريات أن المقدم عبدالحميد مرسي، رئيس مباحث الطالبية، استقبل بلاغًا من والدة المجني عليه "محمد م." (16 عامًا)، عامل بالكشك، تعرض للطعن بسلاح "كزلك" على يد شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، يعمل جزارًا، إثر خلافات تجارية.

تم القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الاعتداء، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.