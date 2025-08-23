قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصفاقسي يكشف حجم إصابة علي معلول ومدة غيابه عن الفريق
الصحة العالمية: نبذل جهودا لإيصال الإمدادات الطبية إلى غزة
صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص
انتخابات الأهلي في موعدها.. مفاجأت بالجملة في قائمة الخطيب
تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية
أنت كنت في حتة تالتة.. الغندور يرد على تصريحات حازم إمام
أحدث ظهور لـ خوان ألفينا مع عائلته في الأهرامات
المحكمة الرياضية الدولية ترسل خطابا رسميا إلى النادي الأهلي.. ما القصة؟
سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها
محمد أبو شامة: التجويع في غزة جريمة مكملة للاحتلال العسكري
تجديد الثقة في محمد الصفتي مدير المكتب الفني لوزير الرياضة
مسار مؤقت.. تحويلات مرورية بمحيط محطة مترو المطبعة في الهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

المحكمة الرياضية الدولية ترسل خطابا رسميا إلى النادي الأهلي.. ما القصة؟

الأهلي
الأهلي
أحمد أيمن

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية، المعروفة باسم "كاس"، خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري، يتعلق بمستحقات لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور.

جدير بالذكر أن الأهلي قد سبق وتعاقد مع إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي قبل عامين مقابل 3 ملايين دولار. 

ويستمر عقد إمام مع الفريق الأحمر حتى 30 يونيو 2028، حيث يرتبط اللاعب بعقد مدته خمس سنوات منذ انضمامه للفريق، ما يعني بقاء ثلاث سنوات أخرى في صفوف القلعة الحمراء. 

خطاب "كاس" إلى الأهلي

يأتي خطاب المحكمة الرياضية إلى الأهلي في سياق الإجراءات المتعلقة بأزمة حقوق رعاية اللاعب، وذلك بعد إشعار سابق من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للنادي الأهلي بضرورة دفع المستحقات المالية للأندية التي تملك حقوق الرعاية الخاص باللاعب.

في بيان رسمي، أكدت المحكمة الرياضية الدولية حق ثلاثة أندية في الحصول على حقوق رعاية إمام عاشور، مشددة بذلك على وجوب التزام الأهلي بدفع المبالغ المستحقة لهذه الأندية الثلاثة. الأندية الثلاثة المعنية هي غزل المحلة، الزمالك، وحرس الحدود. 

تقرر أن يكون النادي الأهلي ملزمًا بدفع مبلغ إجمالي قدره 120 ألف دولار للأندية الثلاثة. على وجه التحديد، ستحصل غزل المحلة على 96 ألف دولار، بينما سيحصل الزمالك على 16 ألف دولار، وحرس الحدود على 8 آلاف دولار. يتم تحديد هذه المبالغ بناءً على الفترة الزمنية التي تدرب فيها اللاعب في كل نادي حتى بلوغه سن 23 عامًا.

تجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي قد تعاقد مع إمام عاشور، الذي انتقل من فريق ميتلاند الدنماركي، قبل عامين مقابل 3 ملايين دولار. وقد تقدم نادي غزل المحلة، الذي بدأ منه المستويات الأولى للاعب، بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بحقوق الرعاية المالية. 

يُذكر أن اللاعب انتقل أيضًا على سبيل الإعارة إلى حرس الحدود قبل أن يوقع العقد مع الزمالك.

إصابة إمام عاشور 

على صعيد آخر، تعرض إمام عاشور، لإصابة قوية أمام إنتر ميامي الأميركي، منتصف يونيو الماضي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025، حيث خرج من الملعب باكيا بعد 12 دقيقة فقط من انطلاق افتتاح. 

كانت التقارير التي وصلت من النادي الأهلي تشير إلى اقتراب عودة إمام عاشور إلى الفريق، وخاصة بعد مشاركته في أجزاء من التدريبات الجماعية، إلا أن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، قد أكد أن إصابة عاشور هي كسر وليست خلع كما أشيع من قبل.

وأوضح شوبير في تصريحاته الإذاعية، أنه تحدث مع اللاعب وكذلك مع طبيب الأهلي وأخصائي العلاج الطبيعي، وأكد على ضرورة عدم استعجال إمام عاشور في العودة للملعب بأي شكل من الأشكال.

وأشار شوبير إلى أن الأشعة الأخيرة التي أجراها إمام عاشور أثبتت أن الإصابة والكسر قد تم علاجهما بنسبة 70%. ولكن على الرغم من ذلك، فإن اللاعب لن يستطيع المشاركة في أي مباراة قبل أن تصل نسبة الشفاء إلى 100%.

في ختام حديثه، أكد شوبير أن لحاق إمام عاشور بمباراتي غزل المحلة وبيراميدز "أمر مستحيل".

الأهلي أخبار الأهلي إمام عاشور المحكمة الرياضية إصابة إمام عاشور الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

ترشيحاتنا

مي سليم

فستان ذهبي مثير.. شاهد أحدث ظهور لـ مي سليم

امينة خليل

بفستان أسود ملفت .. أحدث ظهور لـ أمينة خليل

عبير صبري

بـ جينز مقطع..أحدث ظهور لـ عبير صبري على إنستجرام

بالصور

بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين

بداية مشوقة لحكاية Just You بطولة تارا عماد بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية
الخضروات الورقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد