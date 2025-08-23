المحكمة الرياضية الدولية ترسل خطابا رسميا إلى النادي الأهلي.. ما القصة؟

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية، المعروفة باسم "كاس"، خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري، يتعلق بمستحقات لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور.

جدير بالذكر أن الأهلي قد سبق وتعاقد مع إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي قبل عامين مقابل 3 ملايين دولار.

ويستمر عقد إمام مع الفريق الأحمر حتى 30 يونيو 2028، حيث يرتبط اللاعب بعقد مدته خمس سنوات منذ انضمامه للفريق، ما يعني بقاء ثلاث سنوات أخرى في صفوف القلعة الحمراء.

خطاب "كاس" إلى الأهلي

يأتي خطاب المحكمة الرياضية إلى الأهلي في سياق الإجراءات المتعلقة بأزمة حقوق رعاية اللاعب، وذلك بعد إشعار سابق من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للنادي الأهلي بضرورة دفع المستحقات المالية للأندية التي تملك حقوق الرعاية الخاص باللاعب.

في بيان رسمي، أكدت المحكمة الرياضية الدولية حق ثلاثة أندية في الحصول على حقوق رعاية إمام عاشور، مشددة بذلك على وجوب التزام الأهلي بدفع المبالغ المستحقة لهذه الأندية الثلاثة. الأندية الثلاثة المعنية هي غزل المحلة، الزمالك، وحرس الحدود.

تقرر أن يكون النادي الأهلي ملزمًا بدفع مبلغ إجمالي قدره 120 ألف دولار للأندية الثلاثة. على وجه التحديد، ستحصل غزل المحلة على 96 ألف دولار، بينما سيحصل الزمالك على 16 ألف دولار، وحرس الحدود على 8 آلاف دولار. يتم تحديد هذه المبالغ بناءً على الفترة الزمنية التي تدرب فيها اللاعب في كل نادي حتى بلوغه سن 23 عامًا.

يُذكر أن اللاعب انتقل أيضًا على سبيل الإعارة إلى حرس الحدود قبل أن يوقع العقد مع الزمالك.

إصابة إمام عاشور

على صعيد آخر، تعرض إمام عاشور، لإصابة قوية أمام إنتر ميامي الأميركي، منتصف يونيو الماضي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025، حيث خرج من الملعب باكيا بعد 12 دقيقة فقط من انطلاق افتتاح.

كانت التقارير التي وصلت من النادي الأهلي تشير إلى اقتراب عودة إمام عاشور إلى الفريق، وخاصة بعد مشاركته في أجزاء من التدريبات الجماعية، إلا أن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، قد أكد أن إصابة عاشور هي كسر وليست خلع كما أشيع من قبل.

وأوضح شوبير في تصريحاته الإذاعية، أنه تحدث مع اللاعب وكذلك مع طبيب الأهلي وأخصائي العلاج الطبيعي، وأكد على ضرورة عدم استعجال إمام عاشور في العودة للملعب بأي شكل من الأشكال.

وأشار شوبير إلى أن الأشعة الأخيرة التي أجراها إمام عاشور أثبتت أن الإصابة والكسر قد تم علاجهما بنسبة 70%. ولكن على الرغم من ذلك، فإن اللاعب لن يستطيع المشاركة في أي مباراة قبل أن تصل نسبة الشفاء إلى 100%.

في ختام حديثه، أكد شوبير أن لحاق إمام عاشور بمباراتي غزل المحلة وبيراميدز "أمر مستحيل".