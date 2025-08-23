قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ 5 محافظات بانتخابات مجلس الشيوخ
بعد حادث أبو تلات| جدل التوسع العمراني يشتعل.. وخبراء يحذرون: غياب الدراسات البيئية يحوّل مشروعات الساحل إلى كارثة
وقع وهو بيلعب كورة .. تفاصيل وفاة الفنان بهاء الخطيب والوسط الفني ينعى الراحل
يسرا المسعودي تكشف كواليس «سفاح التجمع»: تجربة مختلفة مليئة بالمفاجآت |فيديو
أول رد من أكاديمية سوهاج بعد مأساة غرق طالباتها بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية
وزير الصحة: مصر لا تتاجر بقضايا أشقائها أو تمنّ بالعطاء.. هذا هو نُبل القيادة والشعب |فيديو
استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول على حكم سجنهم المؤبد في هذا الموعد
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 5 أشهر
دعاء المولد النبوي 2025 .. لتكفير الذنوب وراحة البال
محافظات

أخبار سوهاج: مصرع طفل صعقًا بالكهرباء.. وصاعقة الغرق تكشف المستور عن أكاديمية وهمية بالمحافظة وتجديد حبس مديرها

مصابي الحادث بسوهاج
مصابي الحادث بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سلسلة من الأحداث المأساوية التي هزت الشارع السوهاجي، ما بين حوادث مفجعة تطال الأبرياء، وقرارات هامة مرتبطة بواقعة تشغل الرأي العام المصري.

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في البلينا

في مشهد محزن، لقي الطفل ياسين علي إبراهيم، البالغ من العمر 10 سنوات، مصرعه بقرية نجع الشراقون التابعة لمجلس قروي برديس بمركز البلينا، إثر تعرضه لصعق كهربائي مفاجئ تسبب في توقف وظائفه الحيوية على الفور.

التحريات الأولية نفت وجود شبهة جنائية، مؤكدة أن الوفاة جاءت نتيجة ماس كهربائي عرضي، فيما نُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي صرّحت بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية.

غرق 6 طلاب من سوهاج في رحلة مأساوية بالإسكندرية

لم يكد الشارع السوهاجي يستفيق من الحادث الأول، حتى تلقى صدمة أكبر مع إعلان مصرع 6 طلال من سوهاج غرقًا بشاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية أثناء رحلة صيفية نظمتها أكاديمية غير مرخّصة متخصصة في الضيافة الجوية.

ووفق بيانات وزارة الصحة، تم نقل الجثامين إلى المستشفيات، وتعرف على هوية معظم الضحايا، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص بيانات فتاة مجهولة الهوية بين الضحايا.

الحادثة أثارت موجة من الحزن العميق بين الأهالي الذين ينتظرون استقبال جثامين الضحايا وسط أجواء من الصدمة والأسى، بينما تتواصل التحقيقات الرسمية حول ملابسات تنظيم الرحلة.

تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج

وعلى صلة مباشرة بالفاجعة، قررت النيابة العامة تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج، أنغام ص ز ح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

التحقيقات كشفت أن الأكاديمية تعمل دون أي تراخيص قانونية ولها 6 أفرع على مستوى الجمهورية، قبل أن يتم إغلاقها بقرارات من الجهات المختصة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المديرة يوم 19 أغسطس، أي قبل يوم واحد فقط من تنظيم الرحلة التي انتهت بالمأساة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج غرق الاسكندرية

