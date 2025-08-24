قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتاوى وأحكام| حكم من صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يكتشفها إلا بعد الصلاة.. هل يجب كشف الجبهة في الصلاة؟.. هل أقوم من مكان به غيبة ونميمة؟
إسرائيل تتجه نحو اجتياح بري.. محلل: المخيمات عاجزة عن استيعاب النازحين والحل بات ضرورة
هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيب
أسامة ربيع: مشروعات مشتركة مع شركة عالمية لبناء وإصلاح السفن الصديقة للبيئة
من أمام معبر رفح.. مراسل إكسترا نيوز يرصد مستجدات دخول المساعدات ضمن قوافل زاد العزة
ضحية الأكاديمية الوهمية .. تشييع جثمان الطالب فارس ياسر إلى مثواه الأخير بسوهاج
عشان دخلت المطبخ.. ضبط طباخ قتل قطة بقرية سياحية في مطروح
مفتي الجمهورية يلتقي شيخ الإسلام في تايلاند ويجتمع بأعضاء هيئة كبار العلماء
رئيس هيئة النيابة الإدارية يضع حجر أساس مقر نادي المنيل الجديد| شاهد
وزير الخارجية: رفض إسرائيل للمقترحات المطروحة يقوض السلام والاستقرار في المنطقة
منتخب مصر لصيد الأسماك يشارك في بطولة العالم بفرنسا
أخبار البلد

صلاح سليمان جمبلاط نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى وعضوا منتدبا

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب
كريم الخطيب

أصدر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي قراراً بتعيين الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وذلك فى إطار حرص الوزير " محمد صلاح " على ضخ دماء جديدة بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والاستفادة من أصحاب الخبرات المميزة ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية ويعملون على تطبيق إستراتيجية العمل بالوزارة، وتطبيق مبادئ الحوكمة في كافة الشركات و الوحدات التابعة،  والتوظيف الأمثل لأحدث إمكانيات التكنولوجيا التصنيعية الحديثة، موجهاً الشكر للمهندس إميل حلمي إلياس، على الفترة التي قضاها نائباً لرئيس الهيئة منذ أغسطس عام 2022.

ووجه د.مهندس صلاح جمبلاط الشكر للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، لتعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، مثمناً هذه الثقة الغالية، متعهدًا ببذل أقصى جهد لخدمة الهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة، والمساهمة مع كافة الزملاء بالسير على المخططات الموضوعة للوزارة وتطويرها بشكل مستمر والعمل على دعم زيادة المكون المحلي في المنتجات النمطية وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بمختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية داخل شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى التكامل مع القطاع الخاص في قطاعات التصنيع المختلفة، ومراعاة العمل على سرعة تنفيذ المشروعات التي تشارك شركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذها وذلك بأعلى كفاءة مطلوبة، مع الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري عبر تأهيل وتدريب كافة العاملين بمختلف الجهات التابعة وتوفير سبل الدعم والرعاية والتمكين لهم إيماناً بأهمية العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية .

يذكر أن الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط  شغل عدد من الوظائف داخل القوات المسلحة وله مسيرة مشرفة أثناء خدمته بالجيش المصرى ، فى إدارة الأسلحة والذخيرة ، ومركز البحوث الفنية للقوات المسلحة ، وهيئة التسليح للقوات المسلحة ، وحصل على ماجستير من الكلية الفنية العسكرية فى مجال ميكانيكا الأسلحة عام 2000 ، ثم حصل على الدكتوراة من الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال علوم الفضاء وعلوم الطيران عام 2010 ، ثم تمت إعارته للعمل بوزارة الإنتاج الحربى فى ديسمبر عام 2018 وعمل كرئيساً للقطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى ، حتى تم تكليفه برئاسة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة ( مصنع 18 الحربى ) فى يناير 2023 وحقق نجاحات كبيرة أثناء رئاسته للشركة، بالإضافة إلى عمله عضوا بمجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حتى صدر قرار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بتعيينه نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب فى أغسطس 2025.

