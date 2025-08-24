عمره 8 سنوات| نجاح زراعة كبد لطفل أجنبي يُعاني مرضًا وراثيًا نادرًا بمستشفى القاهرة الفاطمية

أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح زراعة كبد لطفل أجنبي الجنسية يعاني من مرض نادر وراثي بعد معاناة لسنوات طويلة في مستشفى القاهرة الفاطمية بمحافظة القاهرة.

وقالت الوزارة إن الحالة تخص طفلًا أجنبي الجنسية يبلغ من العمر 8 سنوات، ويعاني منذ سنوات من مرض نادر يُعرف بـ Primary Familial Intrahepatic Cholestasis.

وتابعت الوزارة أن أسرة الطفل عانت كثيرًا قبل قدومها إلى مصر، حيث ترددت على العديد من المستشفيات بحثًا عن علاج لحالته النادرة دون جدوى.

وأوضحت الوزارة أنه عند وصول الطفل إلى المستشفى، تم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لتقييم حالته الصحية بدقة، ثم تم تحضير المتبرع، وهي والدة الطفل، بعد توافر الشروط اللازمة في الفصيلة، والجنسية، والوزن، والتحاليل الشاملة، وتوافق عينة الكبد.

واختتمت الوزارة قائلة: "تم تجهيز وحدة زراعة الكبد بكل المستلزمات الطبية لضمان أعلى درجات الأمان، وتم توفير دعم نفسي كامل للطفل وأسرته".

واجه الطفل بعد العملية بعض المضاعفات التي قد تحدث طبيعيًا في مثل هذه الحالات الدقيقة، وتمثلت في انخفاض درجة الوعي، وتشنجات مستمرة، ومشاكل في التنفس.

تم التعامل مع كل مشكلة بحرفية عالية، مع متابعة دقيقة لوظائف الكبد الجديد للسيطرة على أي علامات رفض أو مضاعفات، حتى استقرت حالته تدريجيًا.

وتم خروج المريض من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، وسط رعاية فائقة، وتتم متابعته بدقة لضمان استقرار وظائف الكبد الجديد وتجنب أي مضاعفات.

ويأتي هذا النجاح بفضل جهود جميع أعضاء الفريق الطبي الذين شاركوا في إجراء العملية.