تحقيقات وملفات

التنمية المحلية تكشف إنجازات برنامج مشروعك منذ انطلاقه وحتى يوليو 2025

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تعد مبادرة  “مشروعك”  ذراعاً تمويلياً تنموياً يساهم في دمج الشباب في سوق العمل وتحفيزهم على العمل الحر والإنتاج، ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة ولذا تحرص الدولة علي تذليل العقبات امامة وتشجيعوالشباب علي المشاركة به..  

مشروعك

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" حقق إنجازات غير مسبوقة منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى نهاية يوليو 2025، حيث تم تمويل حوالى 221 ألف مشروع صغير ومتوسط في مختلف محافظات الجمهورية، بإجمالي قروض تجاوزت 34.1 مليار جنيه، أسهمت في توفير نحو 1,456,242 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمرأة في القرى والمراكز والمدن.

جهود برنامج "مشروعك"

جاء ذلك خلال التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية اليوم حول جهود برنامج "مشروعك"منذ انطلاقه وحتى يوليو الماضى .

وأكدت د. منال عوض أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرة إلى أن "مشروعك" يعد ذراعاً تمويلياً تنموياً يساهم في دمج الشباب في سوق العمل وتحفيزهم على العمل الحر والإنتاج.

المركز الاول

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن محافظة سوهاج جاءت في المركز الأول بعدد 23,9 ألف مشروع بإجمالي قروض وصلت إلى 4.6 مليار جنيه وفرت نحو 159 ألف فرصة عمل، تلتها محافظة المنيا بعدد 23,8 ألف مشروع بقروض بلغت 3.4 مليار جنيه وفرت 158 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة التي سجلت 19,8 ألف مشروع بقروض 1.8 مليار جنيه ووفرت نحو 103 ألف فرصة عمل ، ومحافظة الدقهلية بـ 18,2 ألف مشروع بإجمالي قروض 2.3 مليار جنيه وفرت 107 ألف فرصة عمل.

وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير مبادرة "مشروعك" وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من المستفيدين من الشباب والمرأة ، وذلك عبر التوسع في الشراكة مع البنوك المشاركة فى المبادرة وتبسيط الإجراءات وتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية للمستفيدين من خلال مكاتب مشروعك فى مختلف المحافظات، موضحة أنها تتابع بشكل دوري معدلات التنفيذ على أرض المحافظات وقدرتهم على تذليل أي عقبات أمام الشباب الجادين في تنفيذ مشروعاتهم.

تكثيف الحملات التوعوية 

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة تكثيف الحملات التوعوية في القري والمدن بالتنسيق مع المحافظات لجذب الشباب وتوفير دراسات الجدوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب علي العمل الحر وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض وتوفير التدريب اللازم لهم .

التنمية المحلية مشروعك منال عوض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
