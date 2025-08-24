أخبار السيارات | تعرف على بريستون مبتكر سيارة تاكر 48 .. شاهد| سيارة بنتلي بنتايجا سبيد 2026 الجديدة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بريستون تاكر مبتكر في مجال السيارات و رائد أعمال أمريكي اشتهر بسيارته المبتكرة تاكر 48، وهي عبارة عن سيارة قدمت مميزات أمان وتصميم حديثة لم يسبق لها مثيل من ضمنها، الفرامل القرصية وأحزمة الأمان.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة الصينية موديل 2025 و 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات كهربائية مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

كشفت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026، وتنتمي بنتلي بنتايجا سبيد لفئة السيارات الـ SUV الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات، بنتايجا ليست مجرد تحديث تقني أو تحسين على مستوى الشكل، ولكنها إعادة تعريف حقيقية لما يجب أن تكون عليه سيارة دفع رباعي فاخرة في زمن السرعة والكفاءة والتقنية.