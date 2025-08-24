قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام حوثي: القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة"
حقنة فيلر مغشوشة وغيبوبة.. كواليس التحقيق في مأساة عروس المهندسين.. صور
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. ضبط المتهم بتهديد الفنان طارق ريحان
جيش الاحتلال: نتنياهو وكاتس وزامير أشرفوا على هجوم صنعاء من مقر سلاح الجو
مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية
مش من حقه.. أيمن يونس يفتح النار على تصريحات شيكابالا بسبب الشيشة
أحدث ظهور لـ منال سلامة مع شريف سلامة وأميرة أديب
مصادر إسرائيلية: القصف استهدف موقعا عسكريا بمجمع القصر الرئاسي بصنعاء
صدمة لجماهير الأهلي بشأن أحمد عبد القادر
تقارير إعلامية: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 33 إثر تصاعد العدوان الإسرائيلي
السمات الشخصية القضائية.. ندوة تثقيفية لـ أعضاء النيابة الإدارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس: التحكيم المصري “استعاد هيبته” في الدوري وأطالب لجنة الحكام بالاستمرار على ذلك

أيمن يونس
أيمن يونس
حسن العمدة

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أن التحكيم المصري هذا الموسم هو الأفضل في الدوري المصري الممتاز حتى هذه اللحظة.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم:  ولتحكيم المصري استعاد هيبته ولأول مرة في مصر يستعيد التحكيم المصري بريقه ورونقه منذ سنوات.

واضاف: بطالب التحكيم المصري ولجنة الحكام  بالاستمرار في هذا الأداء واحيي لجنة الحكام على الاداء والشخصية التي اصبح عليها الحكم هذا الموسم.

وتابع: الصفقات التي أبرمها الزمالك ليست كفاية وعلى المستوى الفردي اللاعيبة مبشرة، ويانيك فيريرا مبسر للغاية ويبدو أنه مدرب كبير، ولكن فيريرا أخطأ في بعض الأشياء التي تخص التكتيك في المباريات الماضية في الدوري الممتاز.

واختتم أيمن يونس تصريحاته قائلا: أداء الزمالك ليس في أفضل حال ، ويحتاج إلى تطوير في أداء بعض اللاعبين، وهذه مهمة فيريرا مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

أيمن يونس أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق نادي الزمالك الزمالك التحكيم المصري الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

بيجو 408 و 3008 موديل 2026

بعد التخفيضات .. مقارنة بيجو 408 و 3008 موديل 2026

أفضل ٥ سيارات كهربائية صينية ٢٠٢٥

أفضل 5 سيارات كهربائية صينية 2025

Galaxy A07

سامسونج تطلق Galaxy A07 بتصميم متين وسعر رخيص

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد