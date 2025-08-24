قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات
عناية بالغة.. وزيرة التضامن تزور "بيت صغير" وتؤكد على تطوير منظومة رعاية الأطفال| صور
ضمير يقظ.. محافظ بني سويف يكرم مسعف وسائق أعادا 1.5 مليون جنيه لصاحبته
بيان من اتحاد السلة بشأن تعديل نظام دوري السوبر للرجال والسيدات والمرتبط
دعاء قضاء الدين .. بـ 15 كلمة يسدده الله عنك ولو كان بحجم جبل
حقيقة مشاركة أحمد عبد القادر لأول مرة في تدريبات الأهلي
وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة
انتقمت منه ومشيت في جنازاتهم.. اعترافات المتهمة بالتخلص من أسرة ديرمواس
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
الجاليات المصرية في العواصم الأوروبية أثبتت مسؤوليتهم الوطنية عبر وقفات سلمية مشرفة
رياضة

بيان من اتحاد السلة بشأن تعديل نظام دوري السوبر للرجال والسيدات والمرتبط

اتحاد السلة
اتحاد السلة
حسام الحارتي

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي بيانًا يوضح فيه تفاصيل تعديل نظام دوري السوبر للرجال والسيدات والمرتبط لموسم 2025–2026.

وجاء نص البيان كالتالي:

الاتحاد المصري لكرة السلة قرر تعديل نظام دوري السوبر للرجال والسيدات والمرتبط استجابة لرغبة الأندية في زيادة عدد المباريات، خاصة في ظل غياب مشاركة الفرق المصرية في البطولات العربية.

الهدف من تعديل نظام الدوري هو دعم مبدأ تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة بما يتيح لعدد أكبر من الأندية خوض المنافسات، وزيادة الاحتكاك بينها لتعزيز الجانبين الفني والتكتيكي.

ويؤكد اتحاد كرة السلة أن كل الأمور الخاصة بالمسابقات تتم بالتنسيق مع اللجنة برئاسة  محمد فتحي.


النظام الجديد لدوري السوبر للرجال والسيدات والمرتبط:

تقام مباريات الدوري الممتاز للرجال والسيدات والمرتبط تحت 18 سنة طبقًا لنظام الموسم السابق، مع تعديل نقاط الفوز والهزيمة لفرق الرجال والمرتبط؛ لتصبح نقطتين للفائز ونقطة واحدة للمهزوم.

تقسم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، بناءً على ترتيب بطولة الممتاز للرجال والسيدات والمرتبط تحت 18 سنة إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: من الأول إلى الثامن

الدور التمهيدي: يقام بين فرق المجموعة مباريات ذهاب وإياب للترتيب من الأول إلى الثامن على ملاعب الأندية.

مباريات الترتيب من السابع إلى العاشر

تقام بين الفريقين الحاصلين على المركز السابع والمركز العاشر، والفريقين الحاصلين على المركز الثامن والمركز التاسع مباريات بنظام Best Of 3، لتحديد المراكز من السابع إلى العاشر.

دور الثمانية

تلعب الفرق مباريات بنظام Best of 3، بحيث يتأهل الفريق الفائز في مبارتين . تقام المباراة الأولى والثالثة على ملاعب الفريق الأفضل في الترتيب، والمباراة الثانية على ملعب الفريق الآخر، وتحديد المباريات كالتالي:

مباراة رقم (1) : الأول × الثامن
مباراة رقم (2) : الثاني × السابع
مباراة رقم (3) : الثالث × السادس
مباراة رقم (4) : الرابع × الخامس

الدور قبل النهائي ( Best Of 5 )

مباراة رقم (5) : فائز مباراة (1) × فائز مباراة (4)
مباراة رقم (6) : فائز مباراة (2) × فائز مباراة (3)

الدور النهائي

الفائز من مباراة رقم (5) × الفائز من مباراة رقم (6) لتحديد المركزين الأول والثاني بنظام Best Of 5.

المهزوم من مباراة رقم (5) × المهزوم من مباراة رقم (6) لتحديد المركزين الثالث والرابع بنظام Best Of 3.

تقام المباريات الأولى والثانية والخامسة للدور قبل النهائي والنهائي على ملاعب بمحافظة الفريق الأفضل في الترتيب، والثالثة والرابعة على ملعب الفريق الآخر، وذلك بعد الحصول على الموافقة الأمنية لدخول الجماهير.

المجموعة الثانية : من التاسع إلى الثامن عشر.

تقام المباريات بنفس نظام المجموعة الأولى، مع إقامة دورتين مجمعتين للفرق من الثالث عشر إلى السادس عشر، لتحديد الفريقين الهابطين في الموسم 2026–2027

الاتحاد المصري لكرة السلة عمرو مصيلحي دوري السوبر للرجال والسيدات البطولات العربية محمد فتحي

