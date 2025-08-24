كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال يانيك فيريرا :"هناك عدد من الكروت الصفراء يمكن تجنبها بسهولة، ومتأكدون من تطور الصفقات الجديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة".



وكان قد قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفريق كان لديه 3 إصابات حتى الوقت الحالي، وبعيداً عن الإصابات لا توجد أي أمور أخرى.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" نتعامل مع ضيق الوقت حالياً بين المباريات وخاصة بين المباراة الثانية والخامسة، ونستغل الوقت في عملية الاستشفاء، كما أن التدريبات ليست بالشدة المطلوبة، ونتعامل مع الوضع ولابد أن نتعود لأن هذا الأمر سيحدث في سبتمبر المقبل".