لاعب الاتحاد السابق: لايوجد فريق يعتمد على الطريقة الدفاعية طوال الوقت

أشاد محمد نور، لاعب الاتحاد السكندري السابق، بالمستوى الذي يقدمه زعيم الثغر في انطلاقة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن اللاعبين ظهروا بشكل مميز خلال مباراتي الإسماعيلي والبنك الأهلي.

تنويع الخطط التكتيكية

أوضح نور، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد فريق يعتمد على الطريقة الدفاعية طوال الوقت، وهو ما يعكس فكر المدرب في تنويع الخطط التكتيكية.

وأضاف أن المدرب الناجح يجب أن يتسم بالانضباط من أجل السيطرة على اللاعبين وقيادتهم بالشكل الأمثل داخل وخارج الملعب.

وتطرق لاعب الاتحاد السابق إلى الصفقات الجديدة، مؤكدًا أن الحكم عليها بعد مرور مباراتين فقط يُعد "ظلمًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أن التقييم العادل يحتاج لوقت أطول حتى ينسجم اللاعبون بشكل كامل مع الفريق.

كما أكد أن الاتحاد السكندري يجب أن يركز هذا الموسم على التواجد في مجموعة البطولة والمنافسة بقوة، لافتًا إلى أن حارس المرمى محمود جنش من العناصر المميزة، لكنه ظهر بمستوى أقل من المعتاد خلال أول جولتين.