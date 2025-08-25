التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم دراجة وسيارة ملاكي على الطريق الزراعي السريع وذلك عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بنطاق مدينة قليوب.

وانتقلت على الفور قوة أمنية برفقة سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص والمعاينة أن الحادث أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية، متأثرا بإصاباته، فيما تم التحفظ على المركبات المتسببة بالحادث، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.