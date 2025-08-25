قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
زلزال يضرب الاهلى..ابراهيم فايق يكشف عن رحيل الجوهرة وفرمان من ريبيرو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ..ترقبوها عبر هذا الرابط خلال أيام
تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته
مدير جمعية الإغاثة الطبية: الوضع الإنساني في غزة كارثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية خطوة استراتيجية نحو مستقبل أخضر

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
حسن رضوان

قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة البيئة بمجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت مع مسؤولي شركة "تشاينا إنيرجي إنترناشونال" يمثل خطوة استراتيجية مهمة في طريق توطين التكنولوجيا النظيفة بمصر، خصوصاً في مجال تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيدة بجهود الوزارة في تعزيز التعاون الدولي لجذب التكنولوجيا الحديثة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت "الديب" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الحيوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاع الطاقة، كما يعكس حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف لبناء مزيج متوازن من مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في إفريقيا والشرق الأوسط

وأضافت أن نقل مقر الشركة الصينية إلى القاهرة يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في إفريقيا والشرق الأوسط، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، مع ضرورة التأكيد على رفع نسبة المكون المحلي في هذه المشروعات، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للشباب في مجالات التصنيع والتكنولوجيا.

وشددت النائبة على أهمية دور البرلمان في دعم هذه التوجهات من خلال سن تشريعات محفزة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقديم التسهيلات اللازمة لنقل وتوطين التكنولوجيا، مؤكدة أن تحقيق التحول الأخضر هو أحد المفاتيح الرئيسية لبناء اقتصاد مرن ومستدام، يحترم البيئة ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.

واختتمت "الديب" تصريحها بالتأكيد على أن دعم الصناعة المحلية في هذا القطاع الحيوي لن يخدم فقط أهداف التنمية المستدامة، بل سيعزز أيضاً من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الساحة الإقليمية والدولية، داعية الحكومة للاستمرار في توفير بيئة حاضنة للتكنولوجيا النظيفة والابتكار الصناعي.

لجنة البيئة بمجلس النواب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت الخلايا الشمسية توطين التكنولوجيا النظيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

ترشيحاتنا

أرشيفيه

وزير الإسكان يتفقد محطة الصرف الصحي (12) بالأندلس في التجمع الثالث

جانب من الاجتماع

الضرائب: استخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات أمام المصلحة والممولين

أرشيفيه

الإسكان: نواصل تنفيذ المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات سكان المدن الجديدة

بالصور

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

شعار سوبارو
شعار سوبارو
شعار سوبارو

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

مقتل الكوميدي الأمريكي ريجي كارول بالرصاص

مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:

فيديو

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد