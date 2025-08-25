برلمانية: توطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية خطوة استراتيجية نحو مستقبل أخضر

قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة البيئة بمجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت مع مسؤولي شركة "تشاينا إنيرجي إنترناشونال" يمثل خطوة استراتيجية مهمة في طريق توطين التكنولوجيا النظيفة بمصر، خصوصاً في مجال تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيدة بجهود الوزارة في تعزيز التعاون الدولي لجذب التكنولوجيا الحديثة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت "الديب" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الحيوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاع الطاقة، كما يعكس حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف لبناء مزيج متوازن من مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في إفريقيا والشرق الأوسط

وأضافت أن نقل مقر الشركة الصينية إلى القاهرة يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في إفريقيا والشرق الأوسط، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، مع ضرورة التأكيد على رفع نسبة المكون المحلي في هذه المشروعات، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للشباب في مجالات التصنيع والتكنولوجيا.

وشددت النائبة على أهمية دور البرلمان في دعم هذه التوجهات من خلال سن تشريعات محفزة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقديم التسهيلات اللازمة لنقل وتوطين التكنولوجيا، مؤكدة أن تحقيق التحول الأخضر هو أحد المفاتيح الرئيسية لبناء اقتصاد مرن ومستدام، يحترم البيئة ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.

واختتمت "الديب" تصريحها بالتأكيد على أن دعم الصناعة المحلية في هذا القطاع الحيوي لن يخدم فقط أهداف التنمية المستدامة، بل سيعزز أيضاً من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الساحة الإقليمية والدولية، داعية الحكومة للاستمرار في توفير بيئة حاضنة للتكنولوجيا النظيفة والابتكار الصناعي.