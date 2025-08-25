ضبط ١٣٧ عروسة مولد مجهولة المصدر وإعدام 145 كيلو من حلوى بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق، عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالمرور على ١١ مصنعا لإنتاج الحلويات وذلك تزامنًا مع قرب الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف للتأكد من صلاحية الحلوى .

حيث تم رصد عدد من المخلفات منها إدارة ٤ منشآت بدون ترخيص و الخطورة الداهمة على الصحة العامة بمنشأتين ، حيث تم إصدار توصيات بتنفيذ الغلق الادارى بشأنهم ، علاوة على ضبط ١٣٧ عروسة مولد مجهولة المصدر و واحتمالية احتوائها على الوان صناعية غير مصرح بها علاوة على إعدام ١٤٥ كجم حلويات متغيرة الخواص ، هذا وقد تم سحب ٩ عينات مختلفة من الحلوى للتأكد من صلاحيتها وتحرير ٢٥ محضر جنحة صحية لرصد عدد من المخالفات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من صلاحية وسلامة الأغذية المعروضة، حفاظًا على صحة المواطنين.