18 شركة مصرية تشارك في معرض "ITEX IRAQ 2025" لتعزيز التعاون الرقمي مع العراق

تستعد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، لقيادة مشاركة مصرية واسعة في فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ITEX IRAQ 2025، المقرر انعقاده خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر المقبل على أرض معرض بغداد الدولي، تحت شعار "حيث يلتقي الابتكار بالفرص" وبرعاية دولة رئيس الوزراء العراقي.

وتضم البعثة المصرية نحو 18 شركة متخصصة في مختلف مجالات التكنولوجيا والاتصالات، من بينها حلول الاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، أمن المعلومات، وتطبيقات البرمجيات، إلى جانب حلول للتعليم، التدريب، القطاع المالي، واستشارات التكنولوجيا. وتهدف المشاركة إلى استكشاف فرص الشراكة وزيادة الصادرات المصرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، في ظل النمو المتسارع لعمليات التحول الرقمي بالسوق العراقي.

وقال المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، إن المشاركة تأتي ضمن خطة الغرفة لتنمية أعمال أعضائها دولياً وفتح أسواق جديدة في المنطقة، مشيراً إلى أن المعرض يتيح فرصاً مباشرة لعقد لقاءات عمل ثنائية والترويج للحلول المصرية في أسواق العراق والخليج العربي. وأوضح أن التعاون مع "اكسبولينك" في تنظيم المشاركة يعكس حرص الشركات المصرية على الاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول الرقمية في العراق، بعد النجاحات التي حققتها في معارض دولية سابقة.

من جانبه أكد أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن معرض ITEX IRAQ يمثل منصة رئيسية للتوسع في السوق العراقي الواعد، حيث يجمع الجهات الحكومية والخاصة في قاعات عرض متخصصة، بما يتيح للشركات المصرية بناء شراكات استراتيجية جديدة. فيما شدد المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، على أن المشاركة المصرية تمثل فرصة لإبراز قدرات الشركات الوطنية وتقديم حلولها الذكية لدعم التحول الرقمي في المؤسسات العراقية بمختلف قطاعاتها الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن معرض ITEX IRAQ 2025 يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في الاقتصاد الرقمي بالمنطقة، ويجمع حكومات وشركات ناشئة ومؤسسات كبرى من خمس دول رئيسية هي: مصر، الصين، الأردن، الهند، وتركيا، ويشمل 4 منتديات رئيسية و12 مؤتمرًا تخصصيًا تغطي مجالات الاتصالات، التكنولوجيا المالية، الأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى فعاليات للرياضات الإلكترونية ومسابقات الابتكار.