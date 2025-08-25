قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025
تحذير عاجل من شراء أو استئجار شقق داخل هذه العقارات.. ما القصة؟
استشهاد صحفيين بقصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في غزة
رئيس صحة النواب يطالب الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
إجازة المولد النبوي| هذه الفئات تستحق راحة أطول وأجرًا مضاعفا وفق القانون
إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

18 شركة مصرية تشارك في معرض "ITEX IRAQ 2025" لتعزيز التعاون الرقمي مع العراق

ارشقيه
ارشقيه
ولاء عبد الكريم

تستعد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، لقيادة مشاركة مصرية واسعة في فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ITEX IRAQ 2025، المقرر انعقاده خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر المقبل على أرض معرض بغداد الدولي، تحت شعار "حيث يلتقي الابتكار بالفرص" وبرعاية دولة رئيس الوزراء العراقي.

وتضم البعثة المصرية نحو 18 شركة متخصصة في مختلف مجالات التكنولوجيا والاتصالات، من بينها حلول الاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، أمن المعلومات، وتطبيقات البرمجيات، إلى جانب حلول للتعليم، التدريب، القطاع المالي، واستشارات التكنولوجيا. وتهدف المشاركة إلى استكشاف فرص الشراكة وزيادة الصادرات المصرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، في ظل النمو المتسارع لعمليات التحول الرقمي بالسوق العراقي.

وقال المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، إن المشاركة تأتي ضمن خطة الغرفة لتنمية أعمال أعضائها دولياً وفتح أسواق جديدة في المنطقة، مشيراً إلى أن المعرض يتيح فرصاً مباشرة لعقد لقاءات عمل ثنائية والترويج للحلول المصرية في أسواق العراق والخليج العربي. وأوضح أن التعاون مع "اكسبولينك" في تنظيم المشاركة يعكس حرص الشركات المصرية على الاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول الرقمية في العراق، بعد النجاحات التي حققتها في معارض دولية سابقة.

من جانبه أكد أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن معرض ITEX IRAQ يمثل منصة رئيسية للتوسع في السوق العراقي الواعد، حيث يجمع الجهات الحكومية والخاصة في قاعات عرض متخصصة، بما يتيح للشركات المصرية بناء شراكات استراتيجية جديدة. فيما شدد المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، على أن المشاركة المصرية تمثل فرصة لإبراز قدرات الشركات الوطنية وتقديم حلولها الذكية لدعم التحول الرقمي في المؤسسات العراقية بمختلف قطاعاتها الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن معرض ITEX IRAQ 2025 يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في الاقتصاد الرقمي بالمنطقة، ويجمع حكومات وشركات ناشئة ومؤسسات كبرى من خمس دول رئيسية هي: مصر، الصين، الأردن، الهند، وتركيا، ويشمل 4 منتديات رئيسية و12 مؤتمرًا تخصصيًا تغطي مجالات الاتصالات، التكنولوجيا المالية، الأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى فعاليات للرياضات الإلكترونية ومسابقات الابتكار.

والتجارة الإلكترونية الأمن السيبراني التكنولوجيا المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يُطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في علاج وصيانة المقتنيات الأثرية

لأول مرة.. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف القضائي على انتخابات النقابات والأندية 

لأول مرة.. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف على انتخابات النقابات والأندية

زاهى حواس

رئيس نادي كاتانيا الإيطالي يستقبل زاهي حواس ويهديه قميص الفريق موقعا باسمه

بالصور

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:

أفضل طريقة لإزالة الملصقات من السيارة دون إتلاف الطلاء

ملصقات السيارات
ملصقات السيارات
ملصقات السيارات

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

القردة لي لي
القردة لي لي
القردة لي لي

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد