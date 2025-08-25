«بيحاولوا يشوهوني».. أول رد من نجم الزمالك السابق على قرار النادي بتحويله للتحقيق

هاجم تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق مجلس ادارة النادي برئاسة حسين لبيب بعد قرار الادارة بتحويله للتحقيق بعد التصريحات التى أدلي بها نجم الزمالك السابق بعد قرار سحب أرض الزمالك 6 أكتوبر .

وقال عبدالحميد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «في الوقت اللي كلنا شعرنا بالسعادة بتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة طرح الرأي، والرأي الآخر، في وسائل الإعلام .. فوجئنا بمجلس حسين لبيب، يصمم على تكميم الأفواه، وفرض الديكتاتورية، وإرساء الرأي الأوحد فقط».

تابع: «مجلس لبيب عايز يخرس صوتي بعد ما كشفت الحقائق للرأي العام، وأسقطت كل تصريحاتهم المنافية للحقيقة، عن وضعية أرض أكتوبر اللي حذرت من سحبها، قبل شهور من إعلان القرار المحزن، ومجلس الإدارة ضرب عرض الحائط بكل تحذيراتي».

أضاف: «كنت منتظرهم يردوا بالحقائق، أو يصحّحوا الأوضاع الخاطئة.. لكنهم قرروا يهددوني ويشوهوني، بطريقة أصبحت مكشوفة للجميع، ظنًا منهم إني هخاف وأسكت».

أتم: «عايز أفكرهم بس، إننا في دولة قانون واللي له حق عند التاني هياخده بالقانون.. أنا مكمل في طريقي.. وتابعوني لأن كل المسكوت عنه هيبان.. والحق حبيب الرحمن».