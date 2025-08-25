قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

«بيحاولوا يشوهوني».. أول رد من نجم الزمالك السابق على قرار النادي بتحويله للتحقيق

هاجم تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق مجلس ادارة النادي برئاسة حسين لبيب بعد قرار الادارة بتحويله للتحقيق بعد التصريحات التى أدلي بها نجم الزمالك السابق بعد قرار سحب أرض الزمالك 6 أكتوبر .

وقال عبدالحميد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «في الوقت اللي كلنا شعرنا بالسعادة بتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة طرح الرأي، والرأي الآخر، في وسائل الإعلام .. فوجئنا بمجلس حسين لبيب، يصمم على تكميم الأفواه، وفرض الديكتاتورية، وإرساء الرأي الأوحد فقط».

تابع: «مجلس لبيب عايز يخرس صوتي بعد ما كشفت الحقائق للرأي العام، وأسقطت كل تصريحاتهم المنافية للحقيقة، عن وضعية أرض أكتوبر اللي حذرت من سحبها، قبل شهور من إعلان القرار المحزن، ومجلس الإدارة ضرب عرض الحائط بكل تحذيراتي».

أضاف: «كنت منتظرهم يردوا بالحقائق، أو يصحّحوا الأوضاع الخاطئة.. لكنهم قرروا يهددوني ويشوهوني، بطريقة أصبحت مكشوفة للجميع، ظنًا منهم إني هخاف وأسكت».

أتم: «عايز أفكرهم بس، إننا  في دولة قانون واللي له حق عند التاني هياخده بالقانون.. أنا مكمل في طريقي..  وتابعوني لأن كل المسكوت عنه هيبان.. والحق حبيب الرحمن».

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

تفاصيل إصابات طاقم الحراسة في حادث موكب وزير الكهرباء

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

مقتل الكوميدي الأمريكي ريجي كارول بالرصاص

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

