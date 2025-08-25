المنوفية.. افتتاح مشروع محطة رفع صرف صحي سرسموس باستثمارات 75 مليون جنيه

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مشروع محطة رفع صرف صحى قرية سرسموس ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " باستثمارات 75 مليون جنيه لخدمة 6800 نسمة ، لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لمركز ومدينة الشهداء ، رافقه المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الأستاذ محمد الزرقانى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع ، وأطلق شارة بدءالتشغيل للمحطة ، وإستمع إلي شرح تفصيلي من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع والذي يضم محطة رفع ، شبكات إنحدار ، خطوط طرد ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية وشبكات الإنحدار بطول 9540 م وخطوط الطرد بطول 1620م، وعمل 1038 وصلة منزلية بنسبة 100 % ، ويخدم المشروع قرية سرسموس ومركز الشهداء لتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال جولته، أشار المحافظ إلى أن المنوفية قد شهدت طفرة هائلة وتطوراً ملحوظاً في مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 6 مليار جنيه خلال الفترة من 2019 وحتى 2025 ، وذلك من خلال إحلال وتجديد شبكات وآبار وإنشاء محطات حديد ومنجنيز ، وتجديد شبكات صرف صحى ومحطات رفع ومعالجة بنواحي المحافظة، ووجه المحافظ بتكثيف العمل وبذل المزيد من الجهد لمضاعفة نسب الإنجاز والمتابعة اليومية لحجم الأعمال وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات ، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات البنية التحتية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما أعرب الأهالي عن شكرهم لمحافظ المنوفية ودعمه الكامل لمشروعات البنية التحتية ومجهوداته المبذولة في تحسين جودة حياة المواطنين .