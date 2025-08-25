قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل "زراعة الوادي الجديد" يتفقد مزارع النخيل بالفرافرة لمتابعة الاستعدادات لموسم الحصاد

منصور ابوالعلمين

أجرى الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، جولة ميدانية موسعة لتفقد مزارع النخيل بمركز الفرافرة، يرافقه المهندس عماد بحر مدير إدارة المكافحة والإرشاد، والمهندس محمد علي مدير الإدارة الزراعية بالفرافرة، وذلك لمتابعة أعمال ما قبل الحصاد والتأكد من تطبيق التوصيات الفنية الخاصة بالنخيل.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة عددًا من المزارع النموذجية ومزارع المستثمرين، حيث تم الاطمئنان على جهود الكشف المبكر عن الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، العدو الأخطر على أشجار النخيل وجودة الثمار. كما شدد على ضرورة الالتزام بالتحذيرات الصادرة بعدم استخدام المبيدات في تلك المرحلة الحساسة قبل جمع المحصول، حفاظًا على جودة التمور وصحة المستهلك.

وأكد "المرسي" أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع النخيل بمحافظة الوادي الجديد، باعتباره محصولًا استراتيجيًا تسعى الدولة لزيادة إنتاجيته وتطوير سلاسل القيمة الخاصة به، مشيرًا إلى أن مركز الفرافرة يعد من المناطق الواعدة التي تشهد توسعًا في زراعة النخيل بأنواعه المختلفة.

وأشار إلى أنه كان قد وجّه في وقت سابق بضرورة الاهتمام بنظافة النخيل وإزالة المخلفات بشكل دوري للحد من انتشار الآفات، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت استجابة كبيرة من جانب المزارعين وتطبيقًا فعليًا للإرشادات الزراعية، ما انعكس إيجابًا على حالة المزارع.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه سيتم تكثيف عقد الندوات الإرشادية للمزارعين والمستثمرين خلال الفترة المقبلة لزيادة الوعي بأفضل الممارسات الزراعية، إلى جانب توفير أجهزة الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء لتكون في متناول المزارعين والمستثمرين بالمركز.

وشدد على أن المديرية مستمرة في دعم المزارعين بكل ما يلزم من خدمات فنية وإرشادية، مؤكدًا أن نجاح موسم التمور هذا العام يمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانة الوادي الجديد كأكبر محافظة منتجة للتمور عالية الجودة على مستوى الجمهورية.

