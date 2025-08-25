الأنبا عمانوئيل يترأس قداس عيد العذراء والمناولة الاحتفالية برعية مار جرجس بحجازة

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس عيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، والمناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية الشهيد العظيم مار جرجس، بحجازة.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة الأب ملاك ناجي، راعي الكنيسة، والأب ميشيل لو كلير، من إخوة يسوع الصغار. وفي كلمة العظة، تأمل صاحب النيافة في عيد انتقال أمنا مريم العذراء، ومعناه، وكيف نعيشه، ونجسده في حياتنا.

كذلك، أجرى الأب المطران حوارًا أبويًا مع أطفال المناولة الاحتفالية عن معنى، وأهمية الأسرار المقدسة، متوقفًا بإسهاب حول سر المعمودية، والإفخارستيا، ومدى استيعابهم له.

وفي نهاية الكلمة الروحية، قدم راعي الإيبارشيّة الشكر للجميع، معبرًا عن سعادته بالمضمون الروحي الذي تعلموه الاطفال، داعيًا إلى الاستمرارية في النمو والقداسة لهم، ولأسرهم جميعًا.

وعقب القداس الإلهي، التقى نيافة الأنبا عمانوئيل أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، بحضور الأب ملاك، والرهبان إخوة يسوع الصغار، وأسر المحتفى بهم.