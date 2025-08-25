قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

دودة العالم الجديد الحلزونية .. خطر جديد يهدد البشرية | تفاصيل

دودة _ أرشيفية
دودة _ أرشيفية
هاني حسين

دودة العالم الجديد الحلزونية.. طفيلي خطير آكل للحوم لديه القدرة على الانتشار بسرعة ولديه القدرة على التكيف في بيئات متعددة، وبسبب خطورتها أصبحت تهديدًا عالميًا يستدعي حلولًا مبتكرة وجهودًا مشتركة للسيطرة عليها.

تسجيل أول حالة بشرية في أمريكا 


وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية يوم الأحد عن أول حالة إصابة بشرية في الولايات المتحدة بدودة العالم الجديد الحلزونية.

وتعد الدودة من الطفيليات الآكلة للحوم، والمرتبطة بالسفر من دولة متأثرة بالوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أندرو جي. نيكسون في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز :إن الحالة التي حققت فيها وزارة الصحة في ماريلاند ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أكدتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أنها دودة لولبية من نوع نيو وورلد في الرابع من أغسطس وشملت مريضا عاد من رحلة إلى السلفادور.

وفي وقت سابق، ذكرت رويترز أن مصادر في صناعة لحوم البقر قالت الأسبوع الماضي إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أكدت وجود حالة إصابة بدودة الحلزون الجديدة لدى شخص في ماريلاند سافر إلى الولايات المتحدة من جواتيمالا.

ولم يتطرق نيكسون إلى التناقض بشأن مصدر الحالة البشرية.

وأضاف أن "المخاطر التي تشكلها هذه المادة على الصحة العامة في الولايات المتحدة منخفضة للغاية".

ولم تؤكد الحكومة الأمريكية وجود أي حالات بين الحيوانات هذا العام.

حالة تأهب قصوى 

ومن المرجح أن تؤدي الروايات المختلفة من الحكومة الأمريكية ومصادر الصناعة بشأن الحالة البشرية إلى زعزعة الاستقرار لصناعة مربي الماشية ومنتجي لحوم البقر وتجار الماشية التي أصبحت بالفعل في حالة تأهب قصوى تحسبا لإصابات محتملة في الولايات المتحدة مع انتقال دودة الحلزون شمالا من أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك.

ويأتي تأكيد الحكومة بشأن حالة الإصابة بدودة المسمار بعد أسبوع واحد فقط من سفر وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز إلى تكساس للإعلان عن خطط لبناء منشأة للتعقيم من الذباب هناك كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الآفات.

قدرت وزارة الزراعة الأمريكية أن تفشي دودة الحلزون قد يكلف الاقتصاد في تكساس، أكبر ولاية منتجة للماشية في الولايات المتحدة، نحو 1.8 مليار دولار في حالات نفوق الماشية وتكاليف العمالة ونفقات الأدوية.

دودة العالم الجديد دودة دودة حلزونية اخبار التوك شو أمريكا

