المؤتمر: توجيهات الرئيس بتطوير الموانئ والنقل تدعم الاقتصاد الوطني

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة وكبار المسؤولين تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تطوير الموانئ وشبكة النقل يمثل قاطرة حقيقية لجذب الاستثمارات وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

وأوضح جبر في تصريحات له اليوم، أن المشروعات الجاري تنفيذها في موانئ جرجوب وأبو قير وشرق بورسعيد، إلى جانب مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع، ستحدث طفرة في البنية التحتية وتنعكس إيجابًا على حركة الاستثمار والتصنيع والسياحة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الاهتمام الرئاسي بالصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الحديد والصلب والأسمنت، يعكس توجه الدولة نحو التوسع الصناعي وتوطين الإنتاج المحلي، بما يقلل فاتورة الاستيراد ويدعم القدرة التصديرية للمنتج المصري.

وشدد جبر على أن هذه التوجيهات تمثل رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين بأن الدولة ماضية بخطى ثابتة لبناء اقتصاد قوي قائم على البنية التحتية الحديثة والصناعة الوطنية، بما يحقق التنمية المستدامة ويوفر المزيد من فرص العمل.