قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمعت صوتها.. محمود سعد يعلن عودة أنغام لأرض الوطن
افتتاح مونوريل شرق النيل نوفمبر المقبل .. والقطار السريع في يونيو 2026 | تفاصيل
آي صاغة: الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار
مشوار حافل من المهنية الأخلاقية.. الوطنية للإعلام تنعي الإعلامي عاطف كامل
والدة أطفال دلجا أمام النيابة: لم أتناول طعام أو شراب من يد المتهمة طوال 5 أشهر
مفتي الجمهورية: الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقف حجر عثرة أمام أي سلام عادل.. صور
من 22 سنة.. أحمد موسى يفجر مفاجآت عن أرض الزمالك المسحوبة
أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية
محدش بلغني راجعة مصر إمتى.. والد أنغام لـ صدى البلد: بنتي بخير | خاص
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع معدل نمو الاقتصاد.. هشام إبراهيم: الجنيه يحقق أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية العام

لدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار
لدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار
محمود محسن

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن المرحلة الحالية تتسم بتراجع أسعار العديد من السلع، خاصة السيارات والذهب والعقار وبعض السلع الغذائية، مشيرا إلى تغيير ثقافة السوق وتشجيع التجار على تخفيض الأسعار بما يتناسب مع وفرة المعروض وتراجع التكاليف.

وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تتجه منذ بداية العام نحو خفض أسعار الفائدة، موضحًا أنه تم اتخاذ قرارين سابقين بخفض الفائدة بنسبة 2.25% ثم 1%.

وتابع  أستاذ التمويل والاستثمار، أن التوجه العام لا يزال نحو مزيد من التخفيضات، في ضوء التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم واستقرار الأسواق، مؤكدا أن استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار يعكسان وفرة النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يتبع سياسة واضحة بعدم التدخل المباشر في سوق الصرف، وأن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل متواصل يعزز ثقة المستثمرين ويحفز الاستقرار الاقتصادي، ارتفاع معدل نمو الإقتصاد، خاصة أن الجنيه يحقق أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية العام


 

هشام إبراهيم السلع السلع الغذائية الأسعار أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

طعمه وشكله حلو.. اعرف تأثير البلح البرحي على الجسم

البلح البرحي
البلح البرحي
البلح البرحي

4 فواكه لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد