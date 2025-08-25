ارتفاع معدل نمو الاقتصاد.. هشام إبراهيم: الجنيه يحقق أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية العام

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن المرحلة الحالية تتسم بتراجع أسعار العديد من السلع، خاصة السيارات والذهب والعقار وبعض السلع الغذائية، مشيرا إلى تغيير ثقافة السوق وتشجيع التجار على تخفيض الأسعار بما يتناسب مع وفرة المعروض وتراجع التكاليف.

وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تتجه منذ بداية العام نحو خفض أسعار الفائدة، موضحًا أنه تم اتخاذ قرارين سابقين بخفض الفائدة بنسبة 2.25% ثم 1%.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن التوجه العام لا يزال نحو مزيد من التخفيضات، في ضوء التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم واستقرار الأسواق، مؤكدا أن استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار يعكسان وفرة النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يتبع سياسة واضحة بعدم التدخل المباشر في سوق الصرف، وأن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل متواصل يعزز ثقة المستثمرين ويحفز الاستقرار الاقتصادي، ارتفاع معدل نمو الإقتصاد، خاصة أن الجنيه يحقق أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية العام



