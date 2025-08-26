الكشف عن الجيل الرابع من Roox موديل 2025.. بتكنولوجيا يابانية

كشفت نيسان عن النسخة ROOX المخصصة للسوق الصينية، ضمن عائلة KEI CAR الجيل الرابع، وتأتي السيارة بعدد من التجهيزات، مع تصميم مميز وعملي بشكل صندوقي، وبلمسات عصرية سواء من ناحية الهيكل الخارجي أو التجهيزات الخاصة بها.

مواصفات نيسان Roox موديل 2025

تشير بعض التوقعات أن سيارة نيسان Roox موديل 2025 سوف تعتمد على محرك سعة 658 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 52 حصانًا، و60 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

نيسان Roox موديل 2025

تأتي السيارة نيسان Roox موديل 2025 بالكثير من التجهيزات منها، كاميرا 360 درجة بتقنية العرض الإفتراضي أسفل غطاء المحرك Invisible Hood View، نظام التنبيه من حركة المرور الخلفية مع مستشعرات حركة.

نيسان Roox موديل 2025

وتحتوي نيسان Roox موديل 2025 على مكابح طوارئ، تقنية رصد النقاط العمياء، نظام المساعدة على القيادة PROPILOT، مرايات جانبية كهربائية التحكم، بالإضافة إلى تصميم أنيق وواجهة ذات مصابيح LED، مع شريط ضوئي بالمقدمة.

نيسان Roox موديل 2025

تأتي نيسان Roox موديل 2025 بأبواب خلفية منزلقة، ومقصورة عصرية تحتوي على شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية بقياس 12.3 بوصة، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 48 لتر، عجلة قيادة متعددة الوظائف، قفل مركزي، إضاءة داخلية، مكيف هواء.

نيسان Roox موديل 2025

أسعار نيسان Roox موديل 2025

تقدم السيارة نيسان Roox موديل 2025 في السوق الياباني بأسعار تبدأ من مليون و600 ألف ين ياباني.