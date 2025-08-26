قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو ينتظر موقف الأهلي قبل الذهاب إلى اتحاد الكرة في شكوى الزمالك
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
بتروجيت في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري
النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في السكك الحديدية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-8-2025
اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.. تعرف عليه
حبس 3 متهمين بصفع المواطنين دون سبب في شوارع القاهرة
هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الكشف عن الجيل الرابع من Roox موديل 2025.. بتكنولوجيا يابانية

نيسان Roox موديل 2025
نيسان Roox موديل 2025
صبري طلبه

كشفت نيسان عن النسخة ROOX المخصصة للسوق الصينية، ضمن عائلة KEI CAR الجيل الرابع، وتأتي السيارة بعدد من التجهيزات، مع تصميم مميز وعملي بشكل صندوقي، وبلمسات عصرية سواء من ناحية الهيكل الخارجي أو التجهيزات الخاصة بها.

مواصفات نيسان Roox موديل 2025 

تشير بعض التوقعات أن سيارة نيسان Roox موديل 2025 سوف تعتمد على محرك سعة 658 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 52 حصانًا، و60 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

نيسان Roox موديل 2025 

تأتي السيارة نيسان Roox موديل 2025 بالكثير من التجهيزات منها، كاميرا 360 درجة بتقنية العرض الإفتراضي أسفل غطاء المحرك Invisible Hood View، نظام التنبيه من حركة المرور الخلفية مع مستشعرات حركة.

نيسان Roox موديل 2025 

وتحتوي نيسان Roox موديل 2025 على مكابح طوارئ، تقنية رصد النقاط العمياء، نظام المساعدة على القيادة PROPILOT، مرايات جانبية كهربائية التحكم، بالإضافة إلى تصميم أنيق وواجهة ذات مصابيح LED، مع شريط ضوئي بالمقدمة.

نيسان Roox موديل 2025 

تأتي نيسان Roox موديل 2025 بأبواب خلفية منزلقة، ومقصورة عصرية تحتوي على شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية بقياس 12.3 بوصة، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 48 لتر، عجلة قيادة متعددة الوظائف، قفل مركزي، إضاءة داخلية، مكيف هواء.

نيسان Roox موديل 2025 

أسعار نيسان Roox موديل 2025

تقدم السيارة نيسان Roox موديل 2025 في السوق الياباني بأسعار تبدأ من مليون و600 ألف ين ياباني.

نيسان نيسان Roox نيسان Roox موديل 2025 مواصفات نيسان Roox موديل 2025 سعر نيسان Roox موديل 2025

